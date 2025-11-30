Centro di Napoli preso d’assalto dai turisti: residenti bloccati, “Non si riesce a camminare”





Questa mattina, domenica 30 novembre, il centro storico di Napoli è stato preso d’assalto da decine di migliaia di persone, rendendo difficile anche il semplice atto di camminare. Le strade, in particolare i Decumani, sono state invase da un’enorme folla, con Spaccanapoli che ha visto un afflusso eccezionale di turisti. I residenti, bloccati nelle loro abitazioni tra via Benedetto Croce, piazza San Domenico Maggiore e via dei Tribunali, hanno dovuto affrontare una situazione di disagio, mentre la fiera dei presepi di via San Gregorio Armeno ha imposto un senso unico pedonale, controllato da vigilantes e dalla polizia locale.







Molti turisti, in particolare italiani, hanno affollato il centro di Napoli per godere delle bellezze artistiche e culturali della città. Un residente ha commentato: “Bisogna gestire meglio il flusso turistico – onde evitare incidenti. Ci sono centinaia di migliaia di persone”. La situazione ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alla viabilità, con residenti che segnalano difficoltà nel muoversi anche all’interno dei propri palazzi.

Anche via San Gregorio Armeno, famosa per le sue botteghe di presepi, era affollata, ma la presenza della Polizia Locale ha contribuito a mantenere un certo ordine nel traffico pedonale. Quest’anno, il Comune di Napoli ha istituito il senso unico pedonale, con variazioni settimanali. Questo weekend, il flusso pedonale è impostato per scendere da piazza San Gaetano verso via San Biagio dei Librai, mentre la settimana successiva il senso di marcia sarà invertito.

Gennaro Esposito, presidente del Comitato Vivibilità Cittadina e consigliere comunale a Napoli, ha denunciato la situazione di caos: “È una situazione allucinante – ha affermato – cittadini residenti bloccati in casa: non riescono ad uscire dal palazzo né a rientrare negli appartamenti”. Secondo Esposito, le strade come via Benedetto Croce sono praticamente impraticabili a causa della folla. Ha anche evidenziato il paradosso di avere un numero elevato di forze dell’ordine in piazza del Gesù, mentre le strade circostanti sono affollate e senza controllo.

La preoccupazione tra i residenti è palpabile. Alcuni si chiedono come potrebbero passare le ambulanze del 118 in caso di emergenza. “Se succedesse qualcosa, come passerebbero le ambulanze? Come arriverebbero i soccorsi? Qualcuno potrebbe farsi male o peggio”, hanno affermato alcuni cittadini. La richiesta al Comune è chiara: è necessario regolamentare meglio i flussi di viabilità pedonali per garantire la sicurezza di tutti, residenti e turisti.

L’afflusso massiccio di turisti ha messo in evidenza le sfide che Napoli deve affrontare nella gestione del turismo, soprattutto in periodi di alta affluenza. Mentre i visitatori cercano di godere delle attrazioni storiche e culturali, i residenti si trovano a dover affrontare disagi significativi. La necessità di un equilibrio tra l’accoglienza turistica e il rispetto per la vita quotidiana dei cittadini è diventata sempre più urgente.

Il Comune di Napoli sta lavorando per migliorare la situazione, ma gli eventi di oggi hanno dimostrato che ci sono ancora molte aree da ottimizzare. L’implementazione di misure di controllo del flusso turistico e di sicurezza è fondamentale per garantire un’esperienza positiva sia per i visitatori che per i residenti. La speranza è che le autorità locali possano trovare soluzioni efficaci per gestire il turismo in modo sostenibile, preservando la vivibilità del centro storico di Napoli.



