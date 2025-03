Cesara Buonamici ha espresso critiche nei confronti di Beatrice Luzzi e della dinamica tra le concorrenti del Grande Fratello durante la puntata di Pomeriggio Cinque

Nella puntata dell’11 marzo di Pomeriggio Cinque, il Grande Fratello è stato al centro di un acceso dibattito, con la presenza di Cesara Buonamici in studio. La giornalista del TG5 ha colto l’occasione per commentare le recenti dinamiche tra le concorrenti, in particolare riferendosi a Beatrice Luzzi, un’altra opinionista del reality show. Le sue osservazioni non sono state affatto lusinghiere, rivelando un clima di tensione tra le due.





Buonamici ha iniziato la sua analisi parlando delle interazioni tra le donne nella casa del Grande Fratello. Ha dichiarato: “Nella casa le donne sono una contro l’altra. Litigano da morire, discutono tutto il giorno. Questa è una cosa che non mi piace per niente, si coprono di insulti”. Ha poi menzionato un recente scontro tra Stefania Orlando e Shaila, sottolineando che le immagini trasmesse in tv non riflettono la realtà dei rapporti tra le concorrenti. “C’è stato uno scontro tra Stefania e Shaila. Quello che vediamo nelle immagini è un finto abbraccio, questo è un momento di finta pace tra Stefania e Shaila”, ha aggiunto.

La situazione è ulteriormente degenerata quando Shaila, dopo l’abbraccio, si è sfogata nel confessionale, lanciando una serie di insulti e accuse nei confronti di Stefania. Buonamici ha commentato: “Infatti dopo quell’abbraccio, Shaila nel confessionale, tira fuori una sequela di improperi, di accuse, una peggio dell’altra, all’indirizzo di Stefania. Cosa che non mi è piaciuta per niente”.

Successivamente, Cesara Buonamici ha affrontato direttamente le affermazioni di Beatrice Luzzi, esprimendo disaccordo con le sue opinioni su Stefania. “Anche la Luzzi se l’è presa con Stefania. Se l’è presa, non so se ci sia della ruggine tra loro, ma insomma, io non sono d’accordo per niente con lei e con quello che ha detto. Stefania è una donna intelligente e non merita di essere trattata in questa maniera”, ha affermato Buonamici. Ha proseguito evidenziando un problema ricorrente: “C’è questo sottofondo di litigio tra donne che non riusciamo a fermare. Non è un bell’esempio”.

Le parole di Cesara Buonamici hanno riacceso le speculazioni riguardo a una presunta rivalità tra lei e Beatrice Luzzi, già emerse in passato. Inoltre, sembra che anche le relazioni tra Beatrice e Stefania non siano delle migliori. Questa tensione è stata alimentata dalle divergenze di opinione sul comportamento di Stefania all’interno della casa.