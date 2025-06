Chanel Totti inaugura l’estate 2025 con un nuovo taglio di capelli, occhiali anni ’90 e un look da mare che detta tendenza

La giovane Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi, si prepara all’estate 2025 con un cambio di stile che non passa inosservato. La neo diciottenne, che di recente ha festeggiato il suo compleanno con un evento sfarzoso in un castello, ha mostrato ai suoi follower un’anteprima del suo look estivo attraverso un selfie condiviso sulle Instagram Stories.





Solo poche settimane fa, Chanel era stata vista indossare un elegante abito blu in seta durante la cerimonia di diploma della sua scuola. Ora, con l’arrivo della stagione calda, ha deciso di mettere da parte gli abiti formali per adottare uno stile più casual e adatto alle giornate al mare. Nel selfie, la giovane sfoggia un crop top bianco con scollo all’americana, un micro bikini azzurro e occhiali da sole dallo stile retrò anni ’90.

Gli occhiali da sole, in particolare, rappresentano uno degli accessori chiave del suo look estivo. Si tratta di sunglasses con montatura metallica e lenti rettangolari, un richiamo evidente alle mode degli anni Novanta. Questo stile minimalista ha guadagnato popolarità negli ultimi anni, sostituendo i modelli oversize e le mascherine con loghi ben visibili. Celebrità del calibro di artisti rap e star di Hollywood hanno contribuito a rilanciare questa tendenza, rendendola un must-have per l’estate 2025.

Oltre agli accessori, anche i capelli di Chanel Totti hanno subito un aggiornamento in vista della nuova stagione. La giovane ha recentemente visitato il suo parrucchiere di fiducia, optando per un taglio leggermente più corto e una piega con fila centrale e ciuffi scalati. Dopo aver abbandonato il biondo platino per una tonalità più naturale di marrone cioccolato, Chanel ha deciso di mantenere questo colore caldo e intenso, perfetto per il periodo estivo.

Il nuovo look di Chanel Totti segna dunque l’inizio della sua estate all’insegna dello stile e delle tendenze. Dopo aver catturato l’attenzione durante la festa del suo diciottesimo compleanno con abiti scintillanti in argento, la giovane sembra pronta a conquistare anche la stagione calda con outfit casual ma curati nei dettagli.

L’adozione degli occhiali anni ’90 non è casuale: questo accessorio rappresenta una scelta consapevole che si allinea ai trend attuali. I modelli essenziali e dalle linee pulite sono sempre più richiesti, sostituendo le forme esagerate che avevano dominato le stagioni passate. Il look scelto da Chanel dimostra come la giovane sappia combinare elementi classici e moderni per creare uno stile unico e personale.