Chanel Totti si distingue sui social con un look total black estivo, trasformandosi in una dark lady per una serata con le amiche a Roma.

La giovane Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, continua a far parlare di sé sui social network. Dopo aver festeggiato i suoi 18 anni a maggio, la ragazza sembra essere sempre più determinata a costruire una carriera da influencer. In questi giorni, ha condiviso con i suoi follower un nuovo outfit che ha attirato l’attenzione per il suo stile originale e fuori dagli schemi, dimostrando ancora una volta il suo interesse per la moda.





Recentemente, Chanel si è goduta un’estate ricca di impegni e momenti speciali. Dopo aver accompagnato la madre Ilary Blasi durante il festival musicale Battiti Live in Puglia, dove ha avuto accesso al backstage, è tornata nella sua città natale, Roma, per trascorrere del tempo con le amiche. Ed è proprio in occasione di una di queste uscite che ha sfoggiato un look che ha fatto discutere.

A differenza delle tendenze estive più comuni, che privilegiano colori vivaci, stampe floreali e motivi tropicali, Chanel Totti ha scelto uno stile completamente diverso, ispirato a un’estetica dark. La sua decisione di andare controcorrente ha confermato la sua personalità decisa e il suo gusto unico, ereditato probabilmente dalla madre, nota per la sua passione per la moda.

Per la serata con le amiche, Chanel ha optato per un outfit total black che ha catturato l’attenzione dei suoi follower. Il look era composto da una gonna lunga in raso nero dal taglio principesco, che si distingueva per il tessuto brillante e la silhouette elegante. Il capo è stato abbinato a un crop top nero minimalista, caratterizzato da una scollatura profonda che metteva in risalto il décolleté. L’elemento che ha reso il tutto ancora più particolare sono stati i guanti in pizzo fingerless, un accessorio che ha aggiunto un tocco sofisticato e retrò al suo stile.

A completare l’outfit c’erano dettagli curati nei minimi particolari: una collana choker legata al collo e un’acconciatura semplice ma d’effetto, con capelli scuri portati lisci. Il trucco naturale ha bilanciato il look total black, sottolineando la freschezza del viso della giovane influencer senza appesantirlo.

Nonostante la giovane età, Chanel Totti sembra avere le idee chiare sul suo futuro. Cresciuta sotto i riflettori grazie alla notorietà dei genitori, sta ora cercando di affermarsi come figura autonoma nel mondo dei social e dello spettacolo. La scelta di adottare uno stile così personale e lontano dalle mode convenzionali potrebbe rappresentare un segno della sua volontà di distinguersi.

La passione per la moda non è certo una novità per Chanel, che già in passato aveva dimostrato di avere un gusto particolare nel vestire. Tuttavia, con questo ultimo look, ha voluto ribadire la sua capacità di sperimentare e osare, dimostrando di essere pronta a rompere le regole classiche dello stile estivo.

La serata trascorsa con le amiche a Roma non è stata solo un’occasione per divertirsi, ma anche un modo per mostrare ai suoi follower un lato più maturo e sofisticato della sua personalità. Le immagini condivise sui social hanno ricevuto numerosi commenti positivi, confermando il crescente interesse del pubblico per la giovane influencer.

Mentre continua a costruire la sua immagine pubblica, Chanel Totti sembra destinata a ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel panorama dei social media e della moda. Con il suo stile unico e la determinazione che la contraddistingue, potrebbe presto diventare una delle figure di riferimento per le nuove generazioni.