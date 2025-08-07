Charlize Theron: “A 50 anni ho scoperto il sesso occasionale, con un 26enne è stato fantastico”





Dopo anni dedicati alla crescita dei suoi figli, Charlize Theron ha deciso di vivere una nuova fase della sua vita con maggiore libertà e consapevolezza. L’attrice ha parlato apertamente di come, a quasi cinquant’anni, abbia riscoperto la sua sessualità e sperimentato il sesso occasionale, un aspetto che in passato non aveva mai esplorato pienamente. In un’intervista rilasciata al podcast “Call Her Daddy”, condotto da Alex Cooper, la star ha condiviso dettagli sulla sua vita personale, riflettendo su esperienze passate e su come il suo approccio alle relazioni sia cambiato nel tempo.





Theron ha confessato di aver avuto solo tre incontri occasionali in tutta la sua vita, sottolineando che questa forma di relazione non era mai stata parte del suo stile di vita. “Probabilmente, ho avuto solo tre incontri occasionali in tutta la mia vita. Avrei dovuto farlo di più a vent’anni”, ha dichiarato l’attrice con un tono scherzoso. Tuttavia, ha rivelato che recentemente ha vissuto un’esperienza del tutto nuova: è andata a letto con un ragazzo di 26 anni. “È stato davvero incredibile ed è una cosa che non avevo mai fatto”, ha aggiunto.

La star sudafricana ha spiegato che in passato il sesso occasionale non era compatibile con il suo modo di vivere. Fin da giovane, le sue relazioni sono state caratterizzate da un forte impegno e serietà. “Dal momento in cui ho iniziato ad avere rapporti fino alla mia ultima relazione, ho sempre avuto relazioni serie. Poi sono arrivati i figli”, ha detto Theron. La maternità, infatti, ha giocato un ruolo centrale nella sua vita, lasciandole poco spazio per altre attività. “Quale madre single ha tempo per appuntamenti? Radersi, farsi la ceretta e truccarsi? Il mio pensiero è: ho due bambini da portare a scuola”, ha spiegato.

Charlize Theron è madre di due figli adottivi: Jackson, nato nel 2012, e August, adottata nel 2015. La scelta di adottare è stata per lei un passo significativo e riflette il suo desiderio di costruire una famiglia anche senza un partner. Jackson, il suo primo figlio, è stato adottato quando era ancora un neonato. August, invece, è una bambina afroamericana che l’attrice ha accolto nella sua vita tre anni dopo.

Theron non si è mai sposata, ma nel corso della sua vita ha avuto relazioni importanti con figure note come Stephan Jenkins, Stuart Townsend e Sean Penn. Nonostante queste storie d’amore abbiano avuto un impatto significativo sulla sua vita, nessuna di esse si è conclusa con la nascita di figli. La sua storia personale è stata inoltre segnata da eventi drammatici che hanno influenzato profondamente la sua visione della vita e delle relazioni. Uno degli episodi più sconvolgenti è stato la morte del padre, avvenuta in circostanze tragiche: la madre di Charlize lo ha ucciso per legittima difesa, un gesto necessario per proteggere sé stessa e la famiglia dall’alcolismo violento dell’uomo.

Nonostante queste esperienze difficili, Charlize Theron è riuscita a costruire una carriera straordinaria nel mondo del cinema e una vita familiare stabile come madre single. La sua recente apertura sul tema della sessualità rappresenta un ulteriore passo verso una maggiore autenticità e consapevolezza di sé stessa. L’attrice ha sottolineato che questa nuova fase della sua vita non è solo una riscoperta del piacere personale, ma anche un modo per abbracciare una libertà che forse non aveva mai permesso a sé stessa di vivere pienamente.

La riflessione di Theron sul sesso occasionale e sulle sue relazioni passate offre uno spunto interessante su come le priorità personali possano cambiare con il tempo. Se da giovane era concentrata su relazioni serie e sulla costruzione di una famiglia, oggi sembra più incline a esplorare aspetti della sua vita che in passato aveva trascurato. “Avrei dovuto farlo di più a vent’anni”, ha concluso scherzosamente, lasciando intendere che questa nuova fase rappresenta per lei un’opportunità per recuperare il tempo perduto.



