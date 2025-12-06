Charlton, tifoso collassa e muore allo stadio: partita ferma, lutto profondo





Un dramma ha colpito il calcio inglese durante Charlton Athletic-Pompey allo storico The Valley. Un supporter degli Addicks è collassato al 12° minuto della gara di EFL League One, iniziata a pranzo con risultato 0-0. Il personale medico è intervenuto immediatamente, ma nonostante i tentativi di rianimazione, il tifoso è deceduto, portando all’interruzione definitiva del match.





Il Charlton Athletic ha diramato un comunicato ufficiale esprimendo dolore per l’accaduto «devastante». Il club ha ringraziato medici dello stadio e soccorritori per l’intervento rapido, estendendo solidarietà a familiari della vittima, giocatori e staff del Portsmouth, oltre ai tifosi presenti. «Tutti i membri del club esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici del tifoso in questo momento incredibilmente difficile», recita la nota ufficiale.

Il capitano Greg Docherty ha postato su X un tributo toccante, definendo la notizia «assolutamente devastante» con emoji cuore spezzato, dedicando pensieri alla famiglia colpita. Anche il Portsmouth ha manifestato cordoglio sul sito ufficiale: «Siamo devastati da quanto accaduto. I nostri pensieri e le più sentite condoglianze vanno alla famiglia e agli amici del tifoso in questo momento estremamente difficile». L’EFL ha espresso vicinanza via social a tutti i coinvolti, definendo l’episodio un momento di profonda tristezza per il calcio britannico.

La data del recupero resta da definire. Casi simili ricordano tragedie passate come quella di Vincenzo Paparelli nel 1979 alla curva Sud della Roma o incidenti cardiaci in stadi inglesi post-Hillsborough (1989, 96 morti). Secondo statistiche EFL 2024/25, emergenze mediche nei League One-Two colpiscono 1 su 12.000 spettatori, con protocolli rapidi come il defibrillatore obbligatorio dagli spalti dal 2023.



