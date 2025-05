Che cosa assumeva Musk quando era con Trump: scopri gli effetti sorprendenti

Nel giorno in cui Elon Musk ha ufficialmente lasciato il suo ruolo alla guida del dipartimento per l’Efficienza del governo, creato dall’amministrazione Trump per ridurre sprechi e spese superflue, un’inchiesta del New York Times ha riportato alla luce il controverso rapporto del fondatore di Tesla con alcune sostanze, tra cui la ketamina. L’articolo sostiene che, durante la campagna elettorale di Donald Trump, Musk avrebbe fatto un uso intensivo di droghe, ben oltre l’occasionale consumo che lui stesso ha ammesso in passato.





Secondo le fonti citate dal quotidiano statunitense, Musk avrebbe assunto quantità significative di ketamina, tanto da sviluppare problemi alla vescica, un noto effetto collaterale dell’uso cronico di questa sostanza. Oltre alla ketamina, si parla anche dell’assunzione di funghi psichedelici, ecstasy e altri farmaci non specificati. Una descrizione particolarmente dettagliata racconta di una “scatola di medicinali giornalieri” che Musk portava con sé durante quel periodo, contenente circa 20 pillole, tra cui stimolanti.

L’aspetto più rilevante dell’inchiesta del New York Times non riguarda tanto il fatto che Musk abbia fatto uso di sostanze, un dettaglio che lui stesso non ha mai nascosto, ma piuttosto la quantità e la frequenza con cui queste sarebbero state utilizzate. Il giornale sottolinea che nel periodo in cui Musk è diventato uno stretto collaboratore dell’allora presidente Donald Trump, il consumo di droghe da parte sua sarebbe stato “molto più intenso” rispetto a quanto noto in precedenza.

Durante una conferenza stampa organizzata per annunciare le sue dimissioni dal ruolo governativo, Musk ha risposto a una domanda sull’articolo del New York Times con un commento polemico: “Il New York Times? È lo stesso che ha vinto il Pulitzer per aver raccontato bugie sul Russiagate?”

Non è la prima volta che il rapporto tra Musk e le droghe suscita dibattito. Il miliardario ha sempre dichiarato di assumere ketamina sotto prescrizione medica per trattare alcuni problemi di salute, come la depressione. In un’intervista rilasciata a marzo 2024 all’ex giornalista della CNN Don Lemon, Musk aveva affermato che il suo uso di ketamina non rappresentava alcun rischio per i suoi affari. Anzi, secondo lui, questo trattamento avrebbe avuto effetti positivi anche per gli investitori e la sua posizione a Wall Street.

In passato, Musk aveva anche condiviso su X (l’ex Twitter da lui acquistato nel 2022) un post in cui dichiarava apertamente di utilizzare ketamina su prescrizione medica. Il post era stato pubblicato con l’intento di sensibilizzare e aiutare altre persone che potrebbero trovarsi in situazioni simili. Nell’intervista con Lemon, il fondatore di SpaceX aveva precisato che il suo uso di ketamina si limitava a “una piccola quantità” ogni due settimane, sempre sotto controllo medico, come trattamento per la depressione.

A giugno 2023, parlando dell’aumento dei casi di depressione negli Stati Uniti, Musk aveva scritto su X: “Da quello che ho visto tra i miei amici, la ketamina, presa occasionalmente, è l’opzione migliore”, suggerendo implicitamente che potrebbe essere più efficace rispetto agli antidepressivi tradizionali.

La ketamina è una sostanza utilizzata in ambito medico sia come anestetico sia come trattamento per alcune forme di depressione resistente ai farmaci tradizionali. Tuttavia, il suo abuso può portare a gravi effetti collaterali, tra cui danni alla vescica e dipendenza psicologica. L’uso ricreativo della ketamina è diffuso in alcuni ambienti ed è spesso associato a feste e contesti non medici.

L’inchiesta del New York Times ha riacceso il dibattito su quanto sia opportuno che figure di alto profilo come Musk, con ruoli pubblici e responsabilità significative, facciano uso di sostanze che possono influire sul loro comportamento e sulle loro decisioni. Tuttavia, resta da chiarire quanto delle accuse mosse nell’articolo siano basate su fatti verificabili e quanto invece siano frutto di speculazioni o testimonianze non confermate.

Nonostante le polemiche, Elon Musk continua a essere una figura centrale nel panorama tecnologico e imprenditoriale globale. Le sue dichiarazioni e le sue azioni vengono costantemente monitorate dai media e dal pubblico, alimentando discussioni su temi che spaziano dalla tecnologia all’etica personale.