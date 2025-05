Che fine ha fatto Samuele? Il 16enne di Desenzano scomparso da giorni

Un sedicenne di nome Samuele è scomparso da oltre sette giorni da Desenzano, un comune situato in provincia di Brescia. La sua assenza ha gettato nello sconforto familiari, amici e compagni di scuola, che non hanno più avuto sue notizie dal 21 maggio scorso. Nonostante le ricerche siano in corso, il luogo in cui potrebbe trovarsi rimane un mistero.





La denuncia della sua scomparsa è stata presentata dai familiari presso la stazione dei carabinieri di Desenzano, che hanno immediatamente avviato le indagini. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, il giovane è stato avvistato per l’ultima volta nella zona del Desenzanino, una località vicina al lago, durante la serata di mercoledì 21 maggio. Da quel momento in poi, nessuno ha più avuto sue notizie.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire i movimenti del ragazzo nelle ore precedenti alla sua sparizione. Tra le attività investigative in corso, viene data particolare attenzione all’analisi delle celle telefoniche. Gli inquirenti avrebbero localizzato il cellulare del giovane nei pressi della stazione ferroviaria di Desenzano, ma il dispositivo non risulta più attivo da allora.

Al momento, l’ipotesi prevalente è quella di un allontanamento volontario. Tuttavia, ci sono diversi elementi che destano preoccupazione: sembra infatti che il ragazzo non avesse portato con sé né denaro né documenti al momento della scomparsa. Questo dettaglio rende ancora più incerto il quadro della situazione.

Samuele, descritto come un ragazzo dai capelli castani e occhi dello stesso colore, ha un tatuaggio sul braccio che riporta il nome della madre. Frequentava il Cfp di Castiglione delle Stiviere, un istituto situato in provincia di Mantova, mentre l’anno scorso era iscritto a una scuola a Lonato.

La famiglia del giovane ha lanciato numerosi appelli sui social media nella speranza di ottenere informazioni utili per rintracciarlo. Oltre a questo, i parenti invitano chiunque abbia notizie a contattare immediatamente le forze dell’ordine. La madre e i familiari stanno vivendo giorni di grande angoscia, cercando di mantenere viva la speranza di ritrovarlo sano e salvo.

La vicenda ha suscitato grande attenzione anche nella comunità locale, dove molti si sono mobilitati per aiutare nelle ricerche o diffondere l’appello della famiglia. Le autorità chiedono massima collaborazione da parte dei cittadini e invitano a segnalare qualsiasi avvistamento o informazione utile.

Nel frattempo, un’altra storia simile ha avuto un epilogo positivo: un bambino di 12 anni scomparso a Milano è stato ritrovato sano e salvo dopo che non si avevano sue notizie dalla sera precedente. Questo episodio accende una luce di speranza anche nel caso di Samuele, con la speranza che possa presto tornare tra i suoi cari.