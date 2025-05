Che fine hanno fatto le gemelle siamesi Abby e Brittany Hensel? Tutto sulla loro vita a oltre 10 anni dalla fine del loro show (e sul loro lavoro come insegnanti di quinta elementare!)

Le ex star di TLC Abby e Brittany Hensel sono diventate famose grazie alla loro rara condizione di gemelle siamesi.





Nate il 7 marzo 1990 in Minnesota, le sorelle Hensel sono gemelle parapaghe dicefale, ovvero hanno due teste ma condividono un corpo. La loro storia divenne nota al pubblico nazionale quando la loro infanzia fu raccontata al The Oprah Winfrey Show nel 1996. Le sorelle stupirono gli spettatori con la loro capacità di coordinare i movimenti e la loro determinazione a condurre una vita normale.

Nel 2012, TLC ha trasmesso il reality Abby & Brittany . Il programma documentava le loro esperienze: si laureavano in scienze dell’educazione alla Bethel University, viaggiavano in Europa e iniziavano la loro carriera come insegnanti.

Ora, quasi 30 anni dopo l’inizio della loro vita sotto i riflettori, Abby e Brittany continuano a insegnare e a progredire nelle loro vite. Abby ha persino sposato suo marito, Josh Bowling, nel novembre 2021 e le gemelle hanno condiviso la notizia tre anni dopo.

Allora, dove sono ora Abby e Brittany Hensel? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla loro vita da quando il loro show si è concluso nel 2012.

Chi sono Abby e Brittany Hensel?

Abby e Brittany Hensel sono gemelle siamesi, ognuna delle quali controlla un lato del corpo condiviso – Abby quello destro e Brittany quello sinistro – pur avendo teste, cuori e personalità diverse. Le sorelle del Midwest, nate da genitori Patty e Mike, condividono il flusso sanguigno e tutti gli organi sotto la vita.

Quando le gemelle nacquero, i medici dissero ai genitori che c’era la possibilità di provare a separarle, con scarse possibilità che entrambe potessero sopravvivere, secondo quanto riportato dal TIME . “Come hai potuto scegliere tra le due?”, chiese Mike all’epoca, e la coppia decise di non separare Abby e Brittany.

Nonostante i loro limiti fisici, le gemelle Hensel hanno imparato a coordinare i loro movimenti, dal camminare, all’inviare messaggi, dal guidare allo praticare sport.

Quando Abby e Brittany Hensel hanno iniziato a condividere la loro storia?

Abby e Brittany Hensel in un’immagine tratta da “Abby e Brittany: unite per la vita”.

Le gemelle Hensel sono diventate famose grazie alla loro capacità di vivere una vita relativamente normale nonostante la loro condizione estremamente rara.

Nel 2008, le gemelle hanno recitato in un documentario intitolato ” Joined for Life: Abby & Brittany Turn 16″ (Unite per la vita: Abby e Brittany compiono 16 anni) . Qualche anno dopo, il reality show di TLC ” Abby e Brittany” è andato in onda per una stagione di otto episodi, mostrando le allora ventiduenni mentre frequentavano l’università, avevano una vita sociale, viaggiavano e affrontavano la vita da gemelle siamesi.

“La gente è curiosa di sapere qualcosa di noi fin dalla nascita, per ovvi motivi”, hanno detto i gemelli nel primo episodio della serie nel 2012. “Ma i nostri genitori non ci hanno mai permesso di usare questa scusa. Siamo stati cresciuti credendo di poter fare tutto ciò che volevamo”.

I gemelli hanno aggiunto: “La cosa più sorprendente di noi è che siamo come tutti gli altri”.

Quando si è sposata Abby Hensel?

Abby e Brittany Hensel e Josh Bowling. Abby e Brittany Hensel/TikTok

Abby fece notizia nel 2024 quando annunciò di aver sposato Josh Bowling, un infermiere e veterano dell’esercito, tre anni prima.

Da allora, le gemelle hanno condiviso scorci del matrimonio di Abby sui social media, incluso un riassunto TikTok del 2024 con le riprese del primo ballo di Abby e Bowling.

A fine marzo , dopo aver ricevuto attenzione online sull’evento, hanno anche attaccato gli “haters” . “Internet è particolarmente rumoroso oggi”, hanno scritto Abby e Brittany in un video su TikTok. Mesi dopo, hanno condiviso un altro post con la didascalia: “Sappiamo che pensate di conoscerci”.

Dopo il matrimonio, Abby è diventata la matrigna di Isabella, la figlia di Bowling, avuta dal suo primo matrimonio. Lo stato sentimentale di Brittany è sconosciuto.

Dove sono adesso Abby e Brittany Hensel?

Abby e Brittany Hensel e Josh Bowling. abbyandbrittanyhensel/Tiktok

Secondo i registri pubblici, Abby e Brittany vivono in Minnesota e lavorano come insegnanti di quinta elementare. Quando furono assunte, poco dopo la laurea, alle gemelle furono assegnati contratti separati e il loro stipendio individuale fu diviso.

I “punti forti” di Abby erano matematica e scienze, mentre “Brittany è più concentrata sulle arti linguistiche, sulla lettura e cose del genere”, hanno dichiarato in una puntata di Abby & Brittany , secondo E! News .

A volte vengono avvistati impegnati in attività quotidiane e sono piuttosto attivi su TikTok , dove hanno raccolto più di 300.000 follower. Per il resto, gli Hensel tendono a rimanere lontani dai riflettori.

Il matrimonio di Abby nel 2021 e il successivo annuncio nel 2024 hanno riportato le gemelle al centro dell’attenzione pubblica, tanto che hanno condiviso un riassunto del loro anno su TikTok, con foto e video del matrimonio.