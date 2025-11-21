“Che rottura di cogl**ni”: Jake La Furia risponde alle critiche sul dialetto di Delia a X Factor





La terzultima puntata di X Factor ha visto gli artisti in gara presentare i loro inediti, ma è stata l’esibizione di Delia, con il brano “Sicilia Bedda”, a scatenare una vivace discussione tra i giudici. Durante la prima manche, Achille Lauro e Francesco Gabbani hanno sollevato dubbi sull’uso predominante del dialetto nel testo, portando a una reazione infuocata da parte di Jake La Furia, che ha definito il loro intervento una “rottura di coglioni”.





L’episodio si è verificato dopo che Delia ha cantato il suo brano, ispirato alla sua terra d’origine, la Sicilia. Al termine della sua esibizione, Lauro ha avvertito la concorrente di non esagerare con l’uso del dialetto per non ridurne il valore. Gabbani, a sua volta, ha chiesto chiarimenti sulla presenza di alcune frasi in italiano, come se fosse un’anomalia. Delia ha risposto: “Portare il siciliano per me è una missione, per far capire che non è un dialetto ma una lingua. Intendevo inserire anche quello per questa ragione”.

Dopo queste osservazioni, Jake La Furia è intervenuto con fermezza, esprimendo il suo entusiasmo per la performance di Delia: “Sono estasiato, sei fortissima. Non capisco tutto questo feticismo per sentirla cantare in italiano, se vuole cantare in siciliano fa quello che vuole”. Ha continuato a criticare le osservazioni dei suoi colleghi, affermando: “Non mi sognerei di andare da Geolier e dirgli di cantare in italiano. Non capisco tutte le volte questa rottura di coglioni. Non capisco perché fuori di qui nessuno vada dai cantanti che utilizzano il proprio dialetto a dire che non sia corretto farlo”.

La puntata ha visto anche l’esibizione di altri concorrenti, tra cui PierC, Rob, Tellynonpiangere, Tomasi, EroCaddeo e Viscardi, che hanno presentato i loro inediti con l’obiettivo di conquistare il pubblico. Alla fine della prima manche, il pubblico ha votato e Viscardi, che aveva cantato in napoletano, è stato indicato come il primo candidato al ballottaggio finale. PierC, invece, è riuscito a salvarsi e a passare alla seconda manche.

Nella seconda parte della puntata, dedicata alle cover, i concorrenti si sono impegnati a dare il massimo per assicurarsi un posto nella semifinale della settimana successiva, con l’obiettivo di arrivare all’atto finale in programma a Piazza del Plebiscito. Durante questa manche, alcuni artisti, come EroCaddeo, Tellynonpiangere, Tomasi e Rob, hanno confermato il loro talento, mentre Delia e PierC hanno mostrato segni di difficoltà, nonostante fossero considerati tra i favoriti di questa edizione.

Alla fine, Delia e Viscardi si sono trovati a competere per rimanere in gara, esibendosi con i loro cavalli di battaglia. Le scelte dei giudici sono state decisive: se i voti di Paola e Jake La Furia erano attesi, Achille Lauro e Francesco Gabbani hanno optato per salvare Delia, riconoscendo in lei maggiori potenzialità di crescita.

Il dibattito sull’uso del dialetto in musica ha riacceso l’attenzione sul valore della lingua e delle tradizioni locali, evidenziando le diverse opinioni tra i giudici. La difesa di Jake La Furia ha messo in luce una questione importante: la necessità di rispettare e valorizzare le radici culturali degli artisti, senza imporre standard uniformi.



