Chi è Alyssa Stoddard: la collega dal sorriso imbarazzato nel video dei Coldplay

Alyssa Stoddard è la Senior Director of People (Direttrice senior delle risorse umane) di Astronomer, entrata in azienda a gennaio 2025 e promossa appena pochi giorni prima del concerto a Vice President of People grazie a Kristin Cabot, CEO del dipartimento HR .





Al concerto dei Coldplay al Gillette Stadium (Foxborough, Massachusetts) lo scorso 16 luglio, un momento in cui Andy Byron (CEO) e Kristin Cabot sono stati inquadrati alla “Kiss Cam” mentre si abbracciavano, ha attirato l’attenzione globale. Alyssa è visibile accanto alla coppia, con un sorriso imbarazzato, la mano sul volto: la sua reazione è diventata virale .

Background professionale : prima di entrare in Astronomer, ha lavorato in ruoli HR in aziende come Neo4j, Proofpoint e ObserveI. Aveva annunciato la sua assunzione con entusiasmo su LinkedIn: “I couldn’t be more excited … joining Kristin Cabot … leading People Operations and Strategy” .

Promozione recente: diventata VP di People, la sua promozione era stata annunciata da Cabot in un post LinkedIn molto lusinghiero: “extraordinary mix of empathy, operational excellence and unwavering integrity” .

La sua presenza e la reazione visibilmente imbarazzata hanno scatenato speculazioni sui social network. Molti utenti si sono chiesti se fosse a conoscenza della presunta relazione e che livello di consapevolezza avesse avuto nel partecipare a quell’evento ():

“Imagine your whole HR department getting blown up at a Coldplay concert”

“The embarrassed brunette next to them is Alyssa Stoddard, who was JUST promoted to VP of People … it pays to keep SECRETS IN CORPORATE.”

Nonostante l’attenzione mediatica e le discussioni online, né Alyssa Stoddard né gli altri coinvolti (Byron e Cabot) hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali . Anche il profilo LinkedIn di Stoddard ha ricevuto massicce visualizzazioni e commenti critici, mentre Cabot lo ha disattivato insieme ai commenti.

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM — Pop Base (@PopBase) July 17, 2025