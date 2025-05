Chi è Angelo Mariano, il pacchista molisano di Affari Tuoi che ha portato a casa 200mila euro

Angelo Mariano, originario di Campolieto, un piccolo paese della provincia di Campobasso in Molise, è stato il protagonista della puntata del 19 maggio del programma televisivo “Affari Tuoi”. L’agricoltore, rappresentante della sua regione, ha portato con sé la sua esperienza di vita rurale e una grande passione per il gioco, che lo hanno accompagnato durante una serata ricca di emozioni.





Con il pacco numero 8, Angelo Mariano ha affrontato una partita intensa e piena di colpi di scena, culminata con l’accettazione di un’offerta di 200mila euro da parte del “Dottore”. La scelta è stata fatta dopo aver raggiunto una fase avanzata del gioco, in cui erano rimaste due opzioni finali: 100mila e 300mila euro. “Sto per sentirmi male”, ha dichiarato con un sorriso, sottolineando la tensione del momento.

Nella vita quotidiana, Angelo Mariano si dedica all’agricoltura. Coltiva grano, orzo, avena e favino nei campi della sua terra molisana. In questo periodo, ha raccontato, si sta occupando della concimazione dei terreni. Nonostante il suo lavoro impegnativo, trova il tempo per seguire con passione il programma condotto da Stefano De Martino. “Da casa, ci prendo tutte le sere. Il mio hobby è guardare Affari Tuoi e chi parla sono guai, non deve parlare nessuno”, ha spiegato il concorrente, rivelando che è stata sua figlia a inviare la candidatura per partecipare al gioco.

Campolieto, il paese d’origine di Angelo Mariano, conta circa 500 abitanti ed è caratterizzato da una forte tradizione agricola. “Fanno quasi tutti i coltivatori, si dedicano alla terra o sono pensionati”, ha raccontato il pacchista, descrivendo la realtà della sua comunità. Nel corso della puntata, ha dimostrato anche una conoscenza approfondita delle tradizioni culinarie locali: quando la specialità della serata sono stati i torcinelli, ha subito riconosciuto che si tratta di un piatto tipico non solo del Molise, ma anche delle regioni limitrofe come le Marche e l’Umbria.

Ad accompagnarlo in studio c’era sua figlia Annamaria, mamma a tempo pieno di due bambini, Andrea e Matteo. Angelo Mariano è infatti nonno di cinque nipoti: Andrea, Matteo, Angelo, Matilde e Sofia. La famiglia rappresenta un punto centrale nella sua vita e durante la trasmissione non sono mancati momenti di affetto e complicità tra padre e figlia.

Nonostante non sia molto attivo sui social media, Angelo Mariano è presente su Instagram con il profilo “angelo.mariano.165685”, dove condivide sporadicamente scatti della sua quotidianità. Tuttavia, il suo impegno principale resta legato alla terra e alla famiglia.

La decisione di accettare l’offerta di 200mila euro è stata presa con serenità e gratitudine. “Annamaria, noi siamo venuti qua per giocare, io ringrazio tutti ma accetto l’offerta”, ha dichiarato con fermezza. Il momento è stato carico di emozione, sia per lui che per il pubblico a casa.

La partecipazione di Angelo Mariano ad “Affari Tuoi” rappresenta un esempio di come persone comuni possano vivere esperienze straordinarie grazie a programmi televisivi che mettono al centro storie autentiche e genuine. La sua avventura resterà sicuramente un ricordo indelebile per lui e per la sua famiglia.