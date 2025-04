Chi è Gennarino, il cane attore mascotte di Stefano De Martino ad Affari Tuoi: dove lo abbiamo già visto

Il game show di Rai 1, Affari Tuoi, ha recentemente accolto una nuova mascotte che ha conquistato il cuore dei telespettatori: il cane Gennarino, un jack russell conosciuto anche con il nome d’arte di Seven. La sua prima apparizione è avvenuta durante la puntata speciale di Pasqua, trasmessa domenica 20 aprile, e da quel momento è diventato una presenza regolare nel programma.





Gennarino non è un semplice cane da compagnia; infatti, è stato addestrato da Massimo Perla, fondatore dell’agenzia MP Dog Star, specializzata in cani attori. Questo talentuoso jack russell ha partecipato a diversi film e serie televisive, guadagnandosi il suo spazio nel mondo dello spettacolo. Sul profilo Instagram di Massimo Perla, si possono trovare numerose immagini di Seven insieme a noti personaggi del calibro di Valerio Mastrandrea, Francesco Totti e ora anche Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi.

Durante la puntata di Pasqua, Gennarino ha fatto il suo debutto nel tabellone del gioco, e anche nel pacco scelto dalla concorrente Elisa, proveniente dal Friuli Venezia Giulia. Quando il pacco contenente Gennarino è stato aperto, il cane ha fatto un giro dello studio, conquistando il pubblico con la sua simpatia. Da allora, Gennarino è diventato un elemento fisso del programma, interagendo con il dottore e giocando con Stefano De Martino.

La presenza di Gennarino non è passata inosservata, tanto che Massimo Perla ha confermato che il piccolo attore a quattro zampe continuerà a partecipare alle prossime puntate del programma. “Il nostro piccolo attore a quattro zampe tornerà anche nelle prossime puntate. Chissà in quale pacco si nasconderà la prossima volta”, ha dichiarato.

Oltre alla sua carriera televisiva, Seven ha avuto un ruolo significativo nella serie televisiva Rocco Schiavone, dove ha interpretato il cane del protagonista, Lupa, al fianco dell’attore Marco Giallini. Questo dimostra la versatilità e l’abilità del jack russell nel recitare accanto a figure di spicco del panorama cinematografico e televisivo italiano.

La scelta di includere un cane come mascotte in un game show come Affari Tuoi rappresenta una novità interessante nel panorama televisivo italiano. Non solo aggiunge un elemento di sorpresa e divertimento al programma, ma offre anche un’opportunità per mostrare al pubblico le capacità degli animali addestrati nel mondo dello spettacolo.