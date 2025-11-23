​​


FacebookWhatsApp

Chi è il 35enne che ha violentato una donna a Varese e si è nascosto nel cassettone del letto

Emanuela B.
23/11/2025
Add comment
FacebookWhatsApp


Un uomo di 35 anni di nazionalità gambiana è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate dopo aver aggredito una donna di 53 anni a Gallarate, in provincia di Varese, lo scorso 21 novembre. L’aggressore, che vive in Italia da diversi anni e ha precedenti penali per possesso di stupefacenti, ha inizialmente cercato di fuggire dopo l’incidente, ma è stato rintracciato dalle forze dell’ordine grazie alle telecamere di videosorveglianza.



Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Gallarate, l’aggressione è avvenuta intorno alle 5:00 del mattino in via Pegoraro, nel quartiere Cajello. La vittima, mentre si recava al lavoro, è stata sorpresa dall’uomo che l’ha colpita ripetutamente alla testa con schiaffi e pugni. Dopo averla immobilizzata, il meccanico l’ha trascinata dietro le siepi di un parcheggio pubblico per violentarla. Al termine dell’aggressione, l’uomo è fuggito a piedi portando con sé il telefono della donna.

Le indagini sono scattate immediatamente dopo l’accaduto. I carabinieri hanno raccolto testimonianze e analizzato i filmati delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso di fuga del 35enne. Grazie a queste informazioni, sono riusciti a localizzarlo presso la sua abitazione a Gallarate. Quando i militari sono arrivati, l’uomo si era nascosto all’interno di un cassettone del letto, indossando ancora gli stessi vestiti utilizzati durante l’aggressione.

Una volta in caserma, l’uomo ha confessato i fatti al pubblico ministero Roberto Bonfanti della procura di Busto Arsizio. La confessione è avvenuta dopo che le forze dell’ordine lo avevano arrestato e portato in custodia. Nel frattempo, la donna aggredita è stata trasportata all’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate, dove ha ricevuto le prime cure. I medici hanno diagnosticato una prognosi di 20 giorni per le sue ferite. Successivamente, è stata trasferita alla clinica Mangiagalli di Milano per ulteriori trattamenti.

L’arresto del 35enne ha suscitato grande attenzione mediatica e ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza delle donne nelle strade italiane. Le autorità locali hanno espresso la loro determinazione a combattere la violenza di genere e a garantire la sicurezza dei cittadini. L’uomo si trova attualmente in carcere a Busto Arsizio, in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

Le indagini continuano per chiarire ulteriormente la dinamica dell’aggressione e per raccogliere eventuali ulteriori prove. Gli investigatori stanno esaminando le dichiarazioni fornite da testimoni e amici della vittima per comprendere meglio il contesto in cui è avvenuto l’incidente. Non si esclude la possibilità che l’aggressione possa essere stata motivata da un litigio o da motivi personali.

La comunità di Gallarate è in stato di shock per quanto accaduto e ci si aspetta che le autorità intensifichino i controlli e le misure di sicurezza per prevenire episodi simili in futuro. La violenza contro le donne è un problema serio e diffuso, e questo caso rappresenta l’ennesimo episodio che evidenzia la necessità di una maggiore attenzione e interventi efficaci per proteggere le vittime.



FacebookWhatsApp

Add comment

Potrebbe interessarti

News

Il Giorno in cui Ho Visto Chiaramente

Eravamo di nuovo indietro con l’affitto, così accettai un lavoro come cassiera al supermercato vicino al nostro complesso residenziale. Durante il mio turno, mio marito entrò—ridendo con una donna che non avevo mai...

Emanuela B.