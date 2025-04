Chi è Lara Leito, la modella russa di 31 anni e nuova fidanzata di Jannik Sinner, ex di Adrien Brody Lara Leito, nuova compagna

Dopo la conclusione della sua storia con la collega Anna Kalinskaya, il numero uno del tennis mondiale Jannik Sinner sembra aver ritrovato l’amore al fianco della modella russa Lara Leito. La notizia è stata diffusa dal settimanale Chi, che ha pubblicato alcune fotografie della coppia durante un incontro al Monte Carlo Country Club.​





Secondo quanto riportato, la relazione tra Sinner e Leito sarebbe iniziata durante il periodo di sospensione di tre mesi del tennista, dovuta a una squalifica per il caso Clostebol. Durante questo periodo, Leito è stata vista assistere agli allenamenti di Sinner a Monte Carlo, dove entrambi risiedono. In una delle occasioni, la modella è stata fotografata mentre salutava l’allenatore Darren Cahill e altri membri dello staff del tennista, suggerendo una certa familiarità con l’entourage di Sinner. ​

La coppia è stata successivamente vista lasciare insieme il ristorante del circolo e allontanarsi a bordo dell’auto di Sinner, una Audi RS6 ABT Legacy Edition. Prima di separarsi, i due si sono scambiati un bacio, confermando così la natura romantica della loro relazione. ​

Lara Leito, 31 anni, è una modella russa con una carriera internazionale. Ha sfilato per importanti brand di moda e ha partecipato a eventi di rilievo come il Festival di Cannes. In passato, è stata legata sentimentalmente all’attore premio Oscar Adrien Brody, con il quale ha avuto una relazione dal 2012. ​

Attiva sui social media, Leito conta oltre 300.000 follower su Instagram, dove condivide momenti della sua vita professionale e personale. La sua presenza al fianco di Sinner ha attirato l’attenzione dei media e dei fan del tennista, soprattutto in vista del suo imminente ritorno in campo agli Internazionali d’Italia a Roma. ​

La nuova relazione di Sinner con Leito segna un nuovo capitolo nella vita personale del tennista, che sembra aver trovato un equilibrio tra carriera sportiva e sentimentale. Con il supporto della modella russa, Sinner si prepara a tornare alla competizione, con l’obiettivo di confermare il suo status di numero uno del mondo.