Chi è Luigi Punzo, il compagno di Samira Lui: lavora come concierge di lusso ed è anche modello





Allora, parliamo un po’ di Luigi Punzo, che poi è il boyfriend di Samira Lui (sì, proprio quella che vediamo accanto a Gerry Scotti a “La Ruota della Fortuna”). Il ragazzo ha 27 anni—quindi giovane, ma già con esperienza da vendere—e si divide tra la vita da concierge super lusso e quella da modello, roba mica da tutti. Insieme a Samira stanno insieme da una vita, in senso moderno: sette anni. E niente storie da copertina, preferiscono farsi gli affari loro lontano dal casino dei paparazzi. Sognano la classica favola: casa, matrimonio, magari pure dei figli.





Chi è, quindi, Luigi? Beh, se dai un’occhiata al suo Instagram (quasi 20k followers, giusto per capirci), vedi subito la vibe: yacht, ville da urlo, jet privati, posti come Capri e Porto Cervo, tra l’Italia e mezzo Mediterraneo. Tipo che un giorno lo trovi a Milano, quello dopo a Mykonos, e la settimana dopo a St. Tropez. Organizza esperienze “wow” per gente famosa e ricca, insomma, il lavoro che tutti vorremmo almeno per un’estate.

E come si sono beccati questi due? Roba da film romantico: 2018, Formentera. Colpo di fulmine vero, almeno a sentire lui che a Verissimo ha pure confessato di essersi preso una cotta all’istante. Da lì, sempre insieme, con la testa già proiettata al futuro.

Poi, sì, ci sono pure i progetti seri. Durante un’intervista a Verissimo nell’ottobre 2023, hanno parlato di nozze e di tutti quei sogni a due che fanno un po’ sognare anche noi comuni mortali. “Da quando ho visto lei, ho iniziato a vedere il futuro,” ha detto Luigi, versione romantico. E Samira che rincara la dose: “Guardiamo insieme quel punto fisso, il matrimonio. Tanti obiettivi, pure piccoli, ma sempre insieme.” Insomma, la favola moderna con i like e i viaggi di lusso.



