Chi era Aurora Bellini, la giovane scomparsa sul traghetto durante la gita

Aurora Bellini, una studentessa di 19 anni originaria di Grosseto, ha tragicamente perso la vita mentre si trovava su un traghetto diretto in Sicilia. La giovane, residente a Batignano con i genitori e la sorella gemella, era in viaggio di istruzione con l’Istituto Tecnico Superiore “Manetti-Porciatti”, dove frequentava il quarto anno dell’indirizzo informatico, partecipando a un progetto educativo noto come “tour della legalità”. La sua morte è avvenuta a seguito di un malore, poco dopo essere rientrata nella sua cabina a bordo della nave “Cruise Bonaria”, che operava sulla tratta Napoli-Palermo.





Secondo le prime ricostruzioni, Aurora si è sentita male dopo aver fatto ritorno nella sua cabina, condivisa con altre studentesse. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, la giovane è deceduta. Il malore si è verificato mentre la nave si trovava tra Massalubrense e l’isola di Capri, a circa 40 miglia nautiche dalla costa. Sono stati allertati i soccorsi, e sul posto sono intervenuti una motovedetta della Capitaneria di Porto e il medico del 118. La ragazza è stata trasportata al Porto di Sorrento, dove è stato constatato il decesso, prima di essere trasferita all’ospedale di Nocera Inferiore.

La notizia della sua morte ha colpito profondamente la comunità di Batignano, dove i negozi hanno chiuso in segno di lutto. Aurora era ben conosciuta nel suo paese, con una madre che lavora in un bar e un padre impiegato in un’azienda di componentistica per motociclette. Il padre è anche dirigente della squadra di calcio locale e membro della Pro Loco. La giovane era descritta come solare, con una grande passione per l’arte e per lo sport, in particolare per il pattinaggio e la street art. Aveva persino collaborato alla realizzazione di un murale per la sua scuola.

Dopo la tragedia, la Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha avviato un’inchiesta contro ignoti. Gli investigatori hanno sequestrato gli effetti personali trovati nella cabina di Aurora, inclusi alcuni farmaci. È stato disposto un esame autoptico per determinare le cause esatte della morte, con l’ipotesi attuale che possa essere stato un infarto. Gli investigatori stanno ascoltando i compagni di classe e i professori, ancora sotto shock per l’accaduto, al fine di ricostruire gli eventi che hanno portato alla tragedia.

Il traghetto, dopo l’incidente, ha proseguito il suo viaggio verso la Sicilia, ma la gita è stata annullata. I compagni di classe di Aurora faranno rientro a Grosseto il prima possibile, probabilmente il giorno successivo. Ulteriori accertamenti saranno effettuati al rientro della nave al Porto di Napoli.