Chi era Carlo Mombrini, l’ingegnere di Caravaggio vittima di un incidente con un camion sulla Brebemi

Un tragico incidente ha colpito Carlo Mombrini, ingegnere 57enne di Caravaggio (Bg) e da sempre appassionato tifoso dell’associazione calcistica locale. Lunedì scorso, sulla A35 Brebemi, tra le uscite di Ategnate-Calcio e Chiari-Ovest, Mombrini ha perso la vita in un terribile incidente. L’ingegnere si era fermato in una piazzola di emergenza a causa di un guasto al suo veicolo. Probabilmente stava cercando di ripararlo o stava chiamando i soccorsi quando un camion, guidato da un uomo di 52 anni di nazionalità rumena, lo ha travolto. Il camion è finito fuori strada, portando con sé l’ingegnere per diversi metri, prima di fermarsi in un fosso.





I soccorsi sono arrivati rapidamente sul posto con due ambulanze e due automediche, ma per Carlo Mombrini non c’era più nulla da fare. Il camionista, gravemente ferito, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Chiari. La Polizia Stradale di Chiari sta indagando sulla dinamica dell’incidente.

Carlo Mombrini non era solo un ingegnere, ma anche il titolare di un’azienda familiare che aveva ereditato dal padre, a sua volta presidente per molti anni della US Caravaggio, la storica squadra di calcio locale. Grazie al suo impegno, l’azienda aveva acquisito una reputazione di rilievo a livello europeo.

Mombrini era conosciuto per il suo spirito solare e ottimista, e per la passione che nutriva verso il calcio, un sport che considerava fondamentale non solo per la propria vita, ma anche per lo sviluppo della comunità. La sua morte ha lasciato un vuoto profondo nella sua famiglia, nei suoi amici e nell’intera comunità locale. La sua passione per lo sport, che amava e promuoveva, ha segnato la sua vita. Ma questa tragica fatalità ci ricorda anche i pericoli che si nascondono in situazioni come quella della sosta nelle piazzole di emergenza, soprattutto su grandi arterie come la Brebemi.

L’incidente, avvenuto verso le sei e mezza del mattino, quando il traffico sull’autostrada stava diminuendo, dovrebbe servire da monito per tutti gli automobilisti: la sicurezza stradale deve essere una priorità per evitare tragedie come questa. Il lutto che ha colpito la famiglia Mombrini è un doloroso promemoria dell’importanza della prudenza e del rispetto delle regole sulla strada.