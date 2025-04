Chi era il 26enne Leonardo Scollato, vittima di un incidente al Torrino: il commosso ricordo del padre sui social

Un tragico incidente ha strappato alla vita Leonardo Scollato, un giovane di 26 anni, a Roma. L’incidente è avvenuto in viale della Grande Muraglia, nella zona del Torrino, intorno alla mezzanotte. Secondo le prime ricostruzioni, Leonardo ha perso il controllo della sua auto, schiantandosi contro un albero. Non risultano coinvolti altri veicoli, e il giovane è deceduto praticamente sul colpo.





La salma di Scollato è stata trasferita al policlinico di Tor Vergata e successivamente riassegnata alla famiglia per le esequie. La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di dolore tra amici e familiari, che stanno esprimendo il loro cordoglio attraverso i social media.

Il padre di Leonardo, anch’egli di professione assicuratore, ha condiviso una serie di fotografie sul suo profilo Instagram per ricordare il figlio. “Insieme… ma tu eri molto più bravo di me,” ha scritto in una delle didascalie. Ha anche dedicato un commovente messaggio al giovane, affermando: “Sarai per sempre il mio EROE.” In un altro post, ha espresso il suo profondo dolore con le parole: “Non avrei mai pensato di scrivere questa frase: CIAO AMORE MIO!”

Un amico di Leonardo, Marco, ha voluto ricordarlo con un toccante messaggio su Facebook. “Tu condanni ciò che non comprendi… Ricordo ancora quando me lo dicesti la prima volta, sempre con quel sorriso,” ha scritto. Marco ha condiviso il suo dolore per la perdita, dicendo: “E ad ogni nostro incontro ce lo ripetevamo sempre, sempre con sorriso. E adesso? Non lo comprendo… Non lo comprendo il fatto che non ce lo possiamo dire più. Non lo comprendo il fatto che non ci sei più.”

Le indagini riguardanti l’incidente sono in corso. Secondo quanto emerso, Scollato stava viaggiando in direzione di via del Pianeta Saturno quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo della vettura. Gli agenti della polizia locale del gruppo X Eur e il personale del 118 sono intervenuti rapidamente, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Le autorità stanno cercando di determinare le cause esatte dell’incidente. Si ipotizza che una distrazione improvvisa possa essere stata alla base della perdita di controllo del veicolo. La comunità locale è scossa da questa tragedia, e molti stanno esprimendo il loro sostegno alla famiglia di Leonardo in questo momento difficile.

La vita di Leonardo Scollato era caratterizzata da passione e dedizione, e la sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile tra coloro che lo conoscevano. Gli amici e i familiari stanno organizzando una commemorazione per onorarne la memoria, sottolineando l’impatto positivo che ha avuto nelle loro vite e la sua capacità di portare gioia e sorriso.

Il tragico evento ha riacceso anche il dibattito sulla sicurezza stradale nella capitale. Numerosi cittadini stanno chiedendo maggiori controlli e misure preventive per evitare che simili incidenti possano ripetersi in futuro. La speranza è che la morte di Leonardo possa servire da monito per tutti gli automobilisti, affinché prestino sempre attenzione durante la guida.