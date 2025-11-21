Chi era il 51enne Marian Marin Broasca, morto sul lavoro a Marcianise schiacciato dal suo tir





Un tragico incidente stradale ha colpito la comunità di Atripalda, nella provincia di Avellino, dove viveva Marian Marin Broasca, un camionista di 51 anni originario della Romania. L’incidente è avvenuto giovedì 20 novembre a Marcianise, nella provincia di Caserta, quando Broasca è stato schiacciato dal carico di due grossi archi di cemento armato trasportati sul suo tir. La notizia della sua morte ha suscitato grande dolore tra familiari, amici e colleghi, che lo ricordano come un uomo dedicato alla sua famiglia e al suo lavoro.





Marian Marin Broasca stava percorrendo la Strada Provinciale 335, che collega Marcianise a Caserta, quando, a causa di una brusca frenata, i blocchi di cemento posizionati nella parte posteriore del veicolo hanno sfondato la cabina. Questo tragico evento ha causato il suo schiacciamento all’interno dell’abitacolo. Nonostante i pronti soccorsi dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, per il 51enne non c’è stato nulla da fare. La Polizia Locale di Marcianise ha avviato un’indagine per accertare le dinamiche dell’incidente e fare chiarezza su quanto accaduto.

La comunità di Atripalda è stata colpita duramente dalla notizia della sua morte. Broasca era un uomo molto apprezzato, sposato e padre di due figli. La pagina Facebook “Una vita da camionista” ha espresso il proprio cordoglio, scrivendo: “La comunità del trasporto e l’intera Irpinia piangono la scomparsa di Marian Marin Broasca, il camionista 51enne che ha perso tragicamente la vita nel pomeriggio di ieri, schiacciato dal carico sulla Provinciale 335 (Caserta). La drammatica dinamica, con gli archi in cemento armato che hanno travolto la cabina del suo mezzo, lascia un vuoto incolmabile.”

Il messaggio prosegue sottolineando l’importanza di Broasca non solo come camionista, ma come marito e padre: “Non era solo ‘il camionista’ nella notizia, ma un marito, un padre e un lavoratore instancabile.” Questa affermazione evidenzia il profondo impatto che la sua perdita ha avuto sulla sua famiglia e sulla comunità locale, che ricorda Marian non solo per la sua professione, ma anche per il suo spirito e dedizione.

L’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle operazioni di trasporto e sulla gestione dei carichi pesanti sui veicoli commerciali. Le autorità competenti stanno esaminando le circostanze che hanno portato a questo tragico evento, e la Polizia Locale di Marcianise sta raccogliendo tutte le informazioni necessarie per comprendere meglio la dinamica dell’incidente.

Questo evento tragico non è solo un caso isolato, ma rappresenta una realtà più ampia riguardante la sicurezza stradale e le condizioni di lavoro dei camionisti. La comunità dei trasportatori è spesso esposta a rischi significativi, e la morte di Broasca serve a richiamare l’attenzione su questi problemi. La sicurezza dei lavoratori del settore è fondamentale, e incidenti come questo evidenziano l’importanza di misure preventive e di formazione adeguata per chi opera nel settore.



