Chi era il pilota dell’elicottero che si è schiantato nel fiume a New York? Un veterano della marina Usa di soli 36 anni

Seankese “Sean” Johnson, 36 anni, è il pilota deceduto nell’incidente aereo che ha coinvolto un elicottero precipitato nel fiume Hudson a New York. Johnson, che lavorava per la compagnia turistica New York Helicopter, era stato incaricato di trasportare il dirigente Siemens, Agustín Escobar, insieme alla sua famiglia, quando il velivolo è caduto ad alta velocità nel fiume, solo 15 minuti dopo il decollo. L’impatto è stato devastante, e purtroppo nessuno dei sei passeggeri a bordo, tra cui i tre figli di Escobar di 4, 5 e 11 anni, è sopravvissuto.





Originario della zona di Chicago, Sean Johnson era un veterano della Marina degli Stati Uniti e aveva prestato servizio sulla portaerei USS Ronald Reagan. Recentemente si era trasferito a New York per proseguire la sua carriera nell’aviazione, dopo aver iniziato a volare solo pochi anni fa. Johnson aveva ottenuto la licenza commerciale per il volo in elicottero nel 2023 e aveva accumulato esperienza nel pilotaggio di modelli più pesanti.

Secondo il National Transportation Safety Board, Johnson aveva accumulato un totale di 788 ore di volo. Prima di dedicarsi al volo commerciale, aveva partecipato a missioni di soccorso antincendio in California e aveva lavorato a progetti agricoli in Virginia. Solo due settimane prima dell’incidente, aveva condiviso un video in cui pilotava con orgoglio un elicottero Bell 206, lo stesso modello che è precipitato, e pochi giorni prima aveva aggiornato la sua foto di copertura su Facebook con un’immagine di New York vista dall’alto.

Dopo il suo servizio attivo nella Marina, Johnson era passato alla Riserva Navale e si dedicava con passione al fitness, allenandosi con amici che erano Navy SEAL. Inoltre, aveva lavorato come guardia del corpo per celebrità prima di intraprendere la carriera di pilota. La sua esperienza includeva missioni di volo su elicotteri Chinook con la Billings Flying Service nel Montana l’anno precedente, dove contribuì alla lotta contro gli incendi boschivi in California. In passato, aveva anche lavorato per la compagnia Heli-1, pilotando elicotteri Blackhawk, utilizzati sia in ambito militare che per operazioni antincendio aeree.

L’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza del volo turistico in elicottero e ha portato a una revisione delle procedure operative delle compagnie aeree nella regione. Le autorità stanno attualmente indagando sulle cause dell’incidente, mentre la comunità è in lutto per la perdita di Sean Johnson e delle altre vittime.

La tragedia ha scosso non solo la comunità di New York, ma anche le persone che conoscevano Johnson e la sua carriera. La sua dedizione al volo e il suo servizio nella marina sono stati ricordati da amici e colleghi, che hanno espresso il loro dolore per la sua prematura scomparsa.