Chi era Marco Molfetta, il giovane padre di 34 anni scomparso in un incidente a Brindisi davanti al figlio

Un tragico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, domenica 23 febbraio, a Brindisi, portando alla morte di Marco Albino Molfetta, un giovane padre di 34 anni. L’uomo, residente a Mesagne, era alla guida della sua Ford Focus insieme al figlio di 14 anni quando, per motivi ancora da accertare, la vettura è uscita di strada e si è ribaltata.





Immediato è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco e della polizia locale, ma purtroppo per Molfetta non c’è stato nulla da fare. L’uomo è rimasto schiacciato sotto l’auto capovolta. I pompieri, giunti sul posto, hanno faticato a estrarre il corpo dell’uomo dall’abitacolo, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il figlio, che si trovava accanto a lui, è miracolosamente uscito illeso dall’incidente. Tuttavia, dopo aver assistito alla drammatica scena della morte del padre, è stato ricoverato in ospedale in stato di shock. Nonostante non avesse riportato ferite evidenti, il personale medico del 118 ha deciso di trasportarlo in ospedale per ulteriori controlli, dove è stato accolto in codice verde.

I Vigili del Fuoco hanno utilizzato un’autogrù per rimettere l’auto sulla sede stradale e facilitare le operazioni di rilievo da parte della polizia locale. Gli agenti hanno trovato segni di frenata sull’asfalto, suggerendo che l’auto avesse percorso diversi metri senza controllo prima di ribaltarsi. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’incidente e le possibili cause che hanno portato al decesso di Molfetta.

Il magistrato di turno ha disposto che la salma di Marco Albino Molfetta fosse restituita alla famiglia. Oltre al figlio che era presente al momento dell’incidente, l’uomo lascia anche altri due figli, la moglie Denise e il padre Vincenzo. La comunità locale è rimasta profondamente colpita dalla tragedia, che ha scosso le famiglie e gli amici di Molfetta.

I funerali del 34enne sono stati programmati per oggi, lunedì 24 febbraio 2025, alle 15.30 presso la chiesa Mater Domini di Mesagne. Prima della cerimonia, la salma sarà esposta nella camera mortuaria del cimitero comunale, permettendo a familiari e amici di dare un ultimo saluto.

Questo tragico evento riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale e sull’importanza di adottare comportamenti prudenti alla guida, specialmente quando si trasportano minori. La comunità di Mesagne e i conoscenti di Marco Albino Molfetta si uniscono nel dolore per la perdita di un padre e marito, la cui vita è stata spezzata in un attimo.