Chi era Paolo Mariottoni, l’ingegnere rimasto ucciso a 56 anni da una lastra di vetro a Lido di Camaiore

Un tragico incidente sul lavoro ha spezzato la vita di Paolo Mariottoni, ingegnere di 56 anni, nel pomeriggio di lunedì 7 aprile a Lido di Camaiore. L’uomo, sposato e padre di due figli, era nato a Città di Castello in provincia di Perugia, ma risiedeva a Massa. La vittima è stata colpita da una lastra di vetro caduta da un’altezza di circa 20 metri mentre veniva sollevata ai piani superiori dell’ex Hotel Principe, dove erano in corso lavori di ristrutturazione.





Secondo una prima ricostruzione, la lastra si sarebbe staccata durante il trasporto con una gru, per cause ancora da accertare. Il vetro ha colpito in pieno Paolo Mariottoni, che si trovava nel cantiere. I colleghi presenti hanno immediatamente prestato soccorso e allertato il numero unico per le emergenze 112, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i Vigili del fuoco e i tecnici della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisll) dell’Asl Toscana Nord Ovest.

Anche il medico legale Stefano Pierotti ha effettuato un sopralluogo sul luogo dell’incidente, mentre il magistrato di turno della Procura di Lucca, Antonio Mariotti, ha autorizzato la rimozione della salma solo dopo la conclusione degli accertamenti, avvenuti intorno alle 19. Successivamente, la salma è stata trasferita all’Istituto di Medicina legale per l’esecuzione dell’autopsia. Nel frattempo, il camion utilizzato per trasportare le lastre di vetro, inclusa quella che ha provocato la tragedia, è stato posto sotto sequestro per ulteriori verifiche.

La notizia ha scosso profondamente la comunità locale e ha suscitato reazioni da parte delle istituzioni. Il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci, ha espresso il proprio cordoglio per quanto accaduto: “Il cordoglio di tutta la città per il tragico incidente sul lavoro avvenuto questo pomeriggio su un cantiere di Lido di Camaiore. Una tragedia immane che getta nello sconforto tutta la nostra comunità”. Il primo cittadino ha poi sottolineato l’urgenza di rafforzare le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro: “Episodi come questi, purtroppo, pongono ogni volta le istituzioni di fronte alla necessità di agire, in maniera coesa e unitaria, affinché le normative di controllo e prevenzione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro sia sempre più stringente ed efficace”. Ha concluso il suo intervento con un messaggio di vicinanza alla famiglia della vittima e ai suoi colleghi: “La vicinanza di tutti noi alla famiglia e ai conoscenti di Paolo e ai suoi colleghi di cantiere. Camaiore si stringe al vostro dolore”.

La tragedia di Paolo Mariottoni riporta l’attenzione sul tema della sicurezza nei cantieri e sulla necessità di prevenire episodi simili attraverso controlli più rigorosi e un’applicazione puntuale delle normative vigenti. Le indagini proseguiranno per chiarire le cause esatte che hanno portato al distacco della lastra di vetro e per verificare eventuali responsabilità. Il cantiere dell’ex Hotel Principe, teatro dell’incidente, è al centro delle verifiche da parte delle autorità competenti.