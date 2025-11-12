Chi erano i coniugi russi Roman e Anna Novak, vittime del terribile delitto negli Emirati Arabi





All’inizio di novembre, la tragica vicenda di Roman Novak e della moglie Anna ha scosso l’opinione pubblica. La coppia, di origine russa e sposata da quasi vent’anni, è stata rapita e brutalmente assassinata da un gruppo di criminali che ha richiesto un riscatto. Secondo le informazioni disponibili, i coniugi non sarebbero stati in grado di pagare la somma richiesta dai rapitori.





Le autorità russe hanno arrestato sette presunti responsabili dell’omicidio, tra cui Konstantin Shakht, un ex investigatore e trafficante di droga, e due veterani della guerra russo-ucraina, Yuri Sharypov e Vladimir Dalekin. Si sospetta che altre cinque persone possano essere coinvolte nel caso, a vario titolo.

Roman Novak, nato a San Pietroburgo nel 1987, aveva conosciuto Anna Eroshenko nella sua città natale. La coppia aveva condiviso numerosi momenti della loro vita sui social media, creando un’immagine di un matrimonio felice e affettuoso. Roman descriveva Anna come “la mia co-pilota preferita in ogni viaggio”, sottolineando la loro forte connessione. I due avevano due figli, di 10 e 13 anni, che ora sono stati affidati a parenti dopo la tragedia.

Tuttavia, la vita di Roman non era priva di controversie. Nel 2020, era stato condannato a sei anni di carcere per frode dal Tribunale distrettuale di Mosca. Era riuscito a ingannare diversi investitori, promettendo loro rendimenti su progetti di criptovaluta, ma si era appropriato del denaro. Dopo aver scontato la pena nella prigione di Kresty, Roman era stato rilasciato anticipatamente nel 2023 e aveva lasciato la Russia, trasferendosi a Dubai.

Una volta in Dubai, Roman sembrava aver avviato una nuova vita, condividendo sui social media immagini di una vita da sogno, tra viaggi e attività all’aperto. Tuttavia, si sospetta che avesse avviato un nuovo schema di truffa, lanciando un progetto token su Telegram e promettendo facili guadagni. Aveva anche creato un’app chiamata Fintopio, destinata a facilitare i trasferimenti di criptovalute, attirando investitori con false affermazioni sui suoi legami con figure influenti.

Il numero esatto delle vittime delle sue truffe rimane sconosciuto, ma si stima che il danno complessivo possa ammontare a circa mezzo miliardo di dollari. L’ultimo post di Roman su Instagram mostrava un video di un’auto sportiva d’epoca che veniva montata nella sua casa, accompagnato dalla didascalia: “Passo dopo passo, i sogni si stanno avverando”. Purtroppo, il giorno successivo, il 2 ottobre, lui e Anna sono stati rapiti.

Secondo le indagini, la coppia stava effettuando un viaggio nella zona di Hatta per incontrare nuovi potenziali investitori. Dopo essere stati lasciati in un parcheggio dal loro autista, sono stati costretti a salire su un’altra auto. Questo si è rivelato essere un inganno: i rapitori li hanno portati in una villa affittata, dove sono stati sequestrati e torturati.

I rapitori avrebbero richiesto l’accesso ai portafogli di criptovalute di Roman, presumibilmente legati a fondi sottratti a investitori precedenti. Tuttavia, sembra che abbiano scoperto che i portafogli erano vuoti, il che ha portato all’omicidio e smembramento della coppia. I resti sono stati successivamente trovati nel deserto.



