Chi sono i veri protetti al Grande Fratello? La rivelazione di Shaila scatena il web

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Shaila Gatta ha lanciato accuse forti su Helena Prestes e Javier Martínez, scatenando una reazione immediata tra i telespettatori.





La puntata del 6 febbraio 2025 di Grande Fratello ha sollevato nuove polemiche dopo una rivelazione di Shaila Gatta su Helena Prestes e Javier Martínez. Durante una conversazione con Zeudi Di Palma, Shaila ha affermato che i due concorrenti, recentemente diventati una coppia ufficiale, sono “protetti” e hanno “una squadra di avvocati” dietro di loro. La fotomodella brasiliana ha accusato Helena e Javier di essere visti come le “vittime” del gioco, mentre gli altri concorrenti sarebbero i “carnefici”.

Queste affermazioni sono state seguite da altre critiche su come Helena fosse stata trattata in passato, in particolare durante il suo ripescaggio, che ha suscitato grande discussione tra il pubblico. Helena era stata eliminata, ma grazie a un meccanismo mai visto prima nella storia del reality, è rientrata nella casa. Questo episodio ha alimentato le teorie secondo cui ci fossero trattamenti di favore nei suoi confronti.

La conversazione tra Shaila e Zeudi ha dato il via a un dibattito acceso sui social. Alcuni fan di Shaila si sono schierati con lei, esprimendo il loro disappunto per ciò che considerano un trattamento preferenziale riservato a Helena. Altri, però, hanno osservato che i veri “protetti” sembrano essere proprio Shaila e Lorenzo Spolverato, poiché nonostante alcune polemiche riguardo ai loro comportamenti, non hanno mai ricevuto vere punizioni da parte della produzione.

La situazione tra Helena e Javier, ora più complicata che mai, continua a destare curiosità e polemiche. Sarà interessante vedere come si evolveranno le dinamiche nella casa del Grande Fratello, con le accuse di favoritismi e i conflitti interni che sembrano crescere di giorno in giorno.