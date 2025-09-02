Chi sono le figlie di Emilio Fede, Sveva e Simona: “Papà non si è mai arreso”





Le ultime ore di vita di Emilio Fede sono state seguite con apprensione non solo dai familiari, ma anche dal mondo del giornalismo. A condividere aggiornamenti sullo stato di salute del celebre ex direttore del TG4 sono state le figlie Sveva e Simona, che hanno scelto di mantenere la massima discrezione fino al momento del decesso, avvenuto nel pomeriggio del 2 settembre.





Nelle ore precedenti alla morte, l’attenzione dei media si era concentrata sulle condizioni di Fede, aggravatesi rapidamente. Proprio Sveva Fede, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva raccontato: “Siete tutti con lui e lui è contento, tutti con lui, tutti voi giornalisti siete con lui”. Parole che testimoniavano l’affetto collettivo per un personaggio che ha segnato la storia della televisione italiana, seppur in mezzo a polemiche e vicende giudiziarie.

Sveva ha anche spiegato come la famiglia avesse inizialmente sperato di mantenere la notizia riservata fino a quando non fosse stato possibile fornire un quadro definitivo: “È importante, noi non avremmo voluto che la notizia uscisse fino a che le cose non si fossero risolte in un modo o nell’altro. Però poi, alla fine, voi l’avete saputo e abbiamo pensato che era una bella cosa perché lui si meritava questo saluto e questo cenno d’onore da parte di tutti i suoi colleghi”.

Il decesso di Emilio Fede è stato confermato ufficialmente da Sveva intorno alle 19 del 2 settembre. Una comunicazione sobria, che ha chiuso l’ultima pagina della lunga carriera di uno dei volti più noti della televisione italiana.

Chi è Sveva Fede

La figlia minore di Emilio Fede e della moglie Diana De Feo – scomparsa nel 2021 – ha sempre mantenuto uno stile di vita riservato, lontano dai riflettori. Professionista della comunicazione, ha lavorato come ufficio stampa e ha collaborato con marchi prestigiosi, tra cui Trussardi e il Gruppo Finanziario Tessile. Successivamente si è specializzata nella gestione di eventi culturali e mostre d’arte. Sul piano personale, è sposata con il conte Gianluigi Borghini Baldovinetti de’ Bacci ed è madre di due figli. In rare occasioni pubbliche, ha raccontato di aver costruito la propria carriera senza sfruttare la notorietà paterna, preferendo un percorso indipendente.

Chi è Simona Fede

Primogenita della coppia Fede-De Feo, Simona ha intrapreso inizialmente una carriera in politica. A 24 anni ha ricoperto il ruolo di assessore alla Cultura nel Comune di Spilimbergo e, successivamente, si è candidata alle elezioni europee con Forza Italia, senza però riuscire a ottenere un seggio. Terminata l’esperienza politica, ha scelto di dedicarsi al settore imprenditoriale, fondando un’azienda di architettura con progetti attivi tra Europa e Stati Uniti. Sul piano privato, si è sposata a 21 anni ed è madre di tre figli.

L’eredità di Emilio Fede

Il legame tra le figlie e il padre è rimasto solido anche negli ultimi anni, segnati dalla scomparsa della madre e dai problemi di salute dell’ex direttore. La loro vicinanza negli ultimi giorni di vita ha rappresentato un sostegno fondamentale per il giornalista, che ha potuto affrontare l’ultima fase della sua esistenza circondato dagli affetti familiari.

Le parole di Sveva Fede rivolte ai giornalisti testimoniano il desiderio di riconoscere a Emilio Fede l’onore di un saluto collettivo. Un segno che, nonostante le vicende controverse che hanno caratterizzato la sua carriera, il nome dell’ex direttore resta indissolubilmente legato alla storia della televisione italiana.

Con la sua scomparsa, le figlie Sveva e Simona hanno scelto di preservarne la memoria attraverso un profilo discreto, preferendo raccontare il padre più come figura familiare che come personaggio pubblico. Il loro ruolo, tra riservatezza e responsabilità, segna l’ultimo capitolo della vita di Emilio Fede, accompagnato fino alla fine da chi gli è stato più vicino.



