Chi sono le vittime dell’aereo precipitato in strada negli USA: 17enne, padre e nonno; illeso l’automobilista colpito

Un incidente aereo ha scosso la comunità di Boca Raton, in California, dove un piccolo velivolo da turismo è precipitato in strada, causando la morte di tre membri della stessa famiglia. Le vittime sono state identificate come la 17enne Brooke Stark, suo padre Stephen Stark, di 54 anni, e il nonno Robert Stark, di 81 anni. I tre, originari della contea di Palm Beach, si trovavano a bordo dell’aereo al momento della tragedia.





Secondo le informazioni fornite dalla polizia locale, l’aereo, un Cessna 310R, è caduto venerdì scorso, schiantandosi tra una strada trafficata e i binari ferroviari. Le autorità non hanno rivelato chi fosse il pilota al momento dell’incidente, ma hanno confermato che sia Robert che Stephen Stark erano piloti certificati dalla Federal Aviation Administration. Stephen possedeva un brevetto di pilota privato dal 2011, mentre Robert era certificato dal 2018.

Il volo è decollato dall’aeroporto locale poco prima delle 10 ora locale e, secondo le analisi della rotta, era diretto a Tallahassee. Tuttavia, il velivolo ha segnalato problemi meccanici e ha tentato di tornare indietro verso l’aeroporto, ma non è mai arrivato. Purtroppo, i tre a bordo hanno perso la vita sul colpo quando l’aereo si è schiantato.

L’incidente ha anche coinvolto un’automobile che si trovava sulla strada al momento della caduta. Il conducente, Pablo Tafur, un uomo di 26 anni, è stato colpito dai detriti e dall’incendio scaturito dall’incidente, ma è riuscito a salvarsi. Pablo, veterano dell’esercito, è stato trasportato in ospedale con ustioni e ferite non gravi. Ha raccontato: “Quando le fiamme hanno avvolto tutto, ho frenato bruscamente e ho cercato di spostarmi”. Ha aggiunto: “Sono fortunato a essere qui, non era la mia giornata”.

Dopo l’esplosione dell’aereo, Pablo ha perso il controllo del veicolo, finendo contro un albero. Durante l’incidente, ha attribuito alla sua esperienza militare il merito di aver mantenuto la calma e di aver riportato solo ustioni di primo grado.

Le autorità competenti, tra cui la Federal Aviation Administration e il National Transportation Safety Board, stanno attualmente indagando sulle cause dell’incidente. I dettagli riguardanti la dinamica del volo e le circostanze che hanno portato alla tragedia sono ancora in fase di accertamento.

La comunità di Boca Raton è in lutto per la perdita di Brooke, Stephen e Robert Stark, una famiglia colpita da una tragedia inaspettata. La loro morte ha suscitato un’ondata di solidarietà e tristezza tra amici e conoscenti, che ricordano i tre come persone affettuose e legate tra loro.