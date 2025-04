Chiamamifaro dopo l’uscita da Amici 24: “Mesi intensi, finalmente mi sono sentita compresa. Ora so chi sono”

Dopo l’eliminazione dal talent show Amici, Chiamamifaro ha condiviso su Instagram le sue riflessioni sui sei mesi passati nella scuola. Durante il Serale, trasmesso sabato 12 aprile, è stata eliminata al ballottaggio finale contro Senza Cri. Tornata a casa, ha descritto questo periodo come “i sei mesi più assurdi della mia vita”, esprimendo gratitudine per l’opportunità di raccontarsi nonostante la sua natura riservata. “Grazie Maria, perché da te mi sono sentita capita dal primo giorno che sono entrata nella scuola”, ha dichiarato.





Nel suo post, Chiamamifaro ha riflettuto sul suo percorso ad Amici, sottolineando l’importanza della musica come mezzo per esprimersi. Ha scritto: “E se finirà, sarà solo un effetto di scena. Se hai bisogno sai che mi trovi qua”. Ha spiegato come la musica sia stata sempre il suo linguaggio principale, facendola sentire “giusta, libera”. Nel contesto del programma, ha scoperto anche la voce di Angelica, trovandola accettabile. Si è sentita “giusta, poi sbagliata, poi grande, poi piccola, amata e odiata, malinconica, felicissima, capita”. Guardando indietro, ha affermato di essersi raccontata in modo “sincera, autentica, gentile”.

Chiamamifaro ha espresso la sua gratitudine verso i compagni di viaggio, definendoli amici che ringrazierà sempre. Ha detto: “Ho lasciato un pezzettino di cuore in ogni esibizione che ho fatto, in ogni canzone che ho scritto. Ho lasciato un pezzettino di cuore ad ognuno dei miei compagni di viaggio, coinquilini e soprattutto amici”. Ha concluso che questo percorso l’ha resa più consapevole di chi è e di chi sarà, sia nella musica che nella vita.

Ha ringraziato anche la produzione e la redazione del programma, affermando: “Ai vocal coach che mi mancheranno terribilmente, a tutti i fonici, costumisti, e chiunque contribuisca a far funzionare questa grande macchina. Grazie Maria, perché da te mi sono sentita capita dal primo giorno che sono entrata nella scuola”. Chiamamifaro ha espresso riconoscenza verso chiunque le abbia rivolto una parola gentile, sia chi era presente dall’inizio sia chi si è aggiunto lungo il percorso.

Infine, ha concluso il suo messaggio con entusiasmo per il futuro, dicendo: “Non vedo l’ora di vedervi tutti sottopalco quest’estate a far la cosa che più amo fare al mondo”. Questo invito ai suoi fan sottolinea il suo desiderio di continuare a condividere la sua musica e la sua crescita artistica con il pubblico.