Chiamamifaro fuori da Amici 24, lo sfogo dell’allieva: “Tornare a casa mi spaventa, sento di aver fallito”

Nella serata di sabato 12 aprile, Angelica Gori, conosciuta nel mondo della musica come Chiamamifaro, è stata eliminata dal talent show Amici. L’allieva ha affrontato il ballottaggio finale con SenzaCri e, come di consueto, Maria De Filippi ha aperto il collegamento per annunciare l’esito della competizione. Durante questo momento cruciale, Chiamamifaro ha condiviso le sue emozioni, dicendo: “Ho paura di sentirmi una delusione, penso di essere cresciuta tanto qui dentro.”





La tensione era palpabile mentre Maria De Filippi chiedeva a Cristiana, l’altra concorrente in ballottaggio, cosa si portasse a casa dall’esperienza. In quel momento, Cristiana è scoppiata in lacrime, incapace di esprimere a parole il suo stato d’animo. È stata quindi Chiamamifaro a prendere la parola: “Da quando sono sul palco del Serale mi sto vivendo le esibizioni, mi sto piacendo, mi sto divertendo un sacco. Ho paura di tornare a casa perché penso di essere cresciuta tanto qui dentro, ho paura di sentirmi una delusione, se dovessi uscire oggi. So di aver fallito, sarei voluta arrivare più avanti.”

La giovane artista ha continuato a esprimere le sue preoccupazioni, rivelando: “A volte ho paura a dire quanta fame ho per questo lavoro, ho paura di risultare presuntuosa, ma ne ho tanta.” Queste parole evidenziano il forte desiderio di Chiamamifaro di affermarsi nel panorama musicale e la vulnerabilità che spesso accompagna i momenti decisivi della carriera.

Nel momento dell’eliminazione, Maria De Filippi ha voluto esprimere il suo affetto per Angelica. “Angelica, sono contenta di averti conosciuta,” ha detto la conduttrice, rivelando che non aveva mai ricevuto chiamate dai genitori dell’allieva, Cristina Parodi e Giorgio Gori, né durante i casting né in seguito. Questo commento ha aggiunto un ulteriore livello di emozione alla serata, sottolineando l’importanza del sostegno familiare in un percorso così competitivo.

Chiamamifaro ha concluso il suo intervento ringraziando tutti per l’opportunità di far parte del programma. “È stato un onore condividere con voi questi mesi, non dimenticherò mai nessuno di voi,” ha dichiarato, prima di abbracciare Alessia Pecchia, con cui ha instaurato un forte legame durante la sua esperienza ad Amici.

L’eliminazione di Angelica Gori ha suscitato una forte reazione tra i fan e il pubblico presente, che ha applaudito la sua esibizione e il suo percorso. La giovane cantante ha dimostrato di avere un grande talento e una forte personalità, elementi che le hanno permesso di distinguersi nel programma.

La competizione di Amici continua a essere un palcoscenico cruciale per molti giovani artisti, che cercano di farsi notare e di realizzare i propri sogni. La storia di Chiamamifaro rappresenta un esempio di come il talento possa emergere anche in situazioni difficili, ma anche di come la pressione del successo possa influenzare le emozioni e il benessere degli artisti.