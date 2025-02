Chiara Ferragni distante da Sanremo, celebra San Valentino con più di 50 rose rosse

Scopri come Chiara Ferragni ha affrontato una settimana intensa tra eventi di prestigio, gossip e un San Valentino ricco di emozioni e gesti speciali.





Chiara Ferragni, l’iconica influencer e imprenditrice digitale, ha vissuto una settimana ricca di impegni e momenti significativi. Dalla sua partecipazione al prestigioso World Government Summit di Dubai, dove è stata invitata dalla rivista Forbes, al ritorno in Italia durante la settimana del Festival di Sanremo 2025, la sua agenda è stata piena di appuntamenti importanti. Non sono mancati però anche i momenti personali, con un San Valentino che ha fatto parlare i suoi fan.

La settimana di Chiara è iniziata con un volo verso Dubai, dove ha partecipato come ospite d’onore a uno degli eventi globali più rilevanti nel panorama politico ed economico. Il World Government Summit è stato un’occasione per Ferragni di consolidare il suo ruolo non solo come influencer, ma anche come figura di riferimento nel mondo dell’imprenditoria. Prima di Dubai, Chiara aveva fatto tappa in Spagna per partecipare ai Goya Awards, il premio cinematografico più prestigioso del paese, dimostrando ancora una volta la sua presenza trasversale nei settori moda, cultura e spettacolo.

Ferragni e il ritorno a Milano durante Sanremo

Dopo i suoi impegni all’estero, Chiara è tornata a Milano proprio durante la settimana del Festival di Sanremo, che ha visto al centro delle attenzioni mediatiche non solo la musica, ma anche i gossip che hanno coinvolto suo marito Fedez e il cantante Achille Lauro. Due anni fa, Ferragni era stata co-conduttrice del Festival, e quest’anno, pur non essendo presente sul palco, ha voluto comunque mandare un messaggio ai suoi follower con una storia su Instagram: “Buon Sanremo a tutti”, scritta direttamente da Dubai.

Un San Valentino tra romanticismo e amore familiare

Il 14 febbraio, Chiara ha condiviso nelle sue storie Instagram un dolce momento dedicato al San Valentino. In un selfie raggiante, l’influencer ha mostrato un mazzo di rose rosse davvero significativo, lasciando però i fan con il dubbio sull’identità del mittente. Molti hanno ipotizzato che si tratti di un gesto romantico da parte del compagno, Giovanni Tronchetti Provera, con cui Chiara è stata spesso vista negli ultimi mesi.

Ma le sorprese non finiscono qui. I suoi figli, Leone e Vittoria, hanno regalato alla mamma una tenera card fatta a mano. Al centro della creazione spicca un cuore rosso colorato, probabilmente realizzato a scuola dai due piccoli. Un gesto semplice ma pieno di amore che ha conquistato il cuore dei fan