Chiara Ferragni in vacanza sulle Dolomiti: soggiorno da oltre 6mila euro a notte nella suite con piscina privata

Dopo aver chiuso definitivamente il capitolo del suo matrimonio con Fedez e aver affrontato i recenti pettegolezzi sui presunti tradimenti, Chiara Ferragni ha deciso di dedicarsi a se stessa e di ritrovare la serenità. Rimasta a Milano durante la settimana, ha scelto di trascorrere il weekend in una località montana, approfittando di un’opportunità per rilassarsi e rigenerarsi. Prima di partire, ha condiviso sui social una foto con il suo trolley decorato di adesivi colorati, rivelando la sua meta esclusiva: un hotel di lusso sulle Dolomiti.





Il luogo scelto per la sua fuga è il Forestis, un esclusivo luxury retreat situato a 1.800 metri di altitudine sulla Plose. Questo hotel, immerso nella natura, è concepito per offrire un’esperienza di pace e armonia, ideale per chi cerca una pausa dallo stress quotidiano. La struttura è caratterizzata da un design minimalista che si ispira all’ambiente circostante, creando un’atmosfera di totale relax e bellezza.

La spa dell’hotel offre una vista mozzafiato sulle montagne innevate, permettendo agli ospiti di immergersi nella tranquillità del paesaggio. Ogni elemento dell’hotel è pensato per evocare il silenzio del bosco, garantendo così un’esperienza di soggiorno davvero unica.

Recentemente, Chiara Ferragni aveva anche mostrato ai suoi follower una nuova opera d’arte contemporanea che ha aggiunto alla sua collezione. Ma ora, l’attenzione è tutta sulla sua vacanza in montagna, dove ha scelto un alloggio di lusso.

La suite selezionata da Chiara per il suo soggiorno è la Penthouse, una spettacolare camera su due piani che occupa una superficie di 200 mq. Nonostante abbia condiviso solo alcune immagini, è possibile riconoscere la sua scelta grazie ai dettagli visibili nelle foto. La suite è dotata di un ampio soggiorno con caminetto, una terrazza attrezzata e una camera da letto con un bagno completo di ogni comfort.

Uno dei punti salienti della Penthouse è senza dubbio l’area relax privata, che include una piscina riscaldata con vista sulle Dolomiti, una sauna in legno di abete, una doccia a pioggia e lettini per il massimo del comfort. Gli ospiti possono così godere di momenti di puro relax, circondati da un panorama incantevole.

Per quanto riguarda i costi, soggiornare in questa lussuosa suite non è alla portata di tutti. Secondo il sito ufficiale dell’hotel, il prezzo per una notte nella Penthouse è di 6.295 euro, comprensivo di colazione e cena, mentre il costo scende a 6.045 euro se si opta solo per la colazione inclusa.

In questo contesto, Chiara Ferragni si sta concedendo un meritato periodo di pausa, lontano dalle pressioni pubbliche e dai recenti eventi che hanno caratterizzato la sua vita personale. L’hotel Forestis rappresenta un rifugio ideale per chi desidera staccare dalla routine e immergersi nella bellezza della natura.