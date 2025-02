Chiara svela il malessere di Alfonso: “È geloso di Federico”, ma la reazione del pubblico sorprende

Chiara rivela una sorprendente gelosia di Alfonso nei confronti di Federico Chimirri, ma il pubblico reagisce incredulo: come può essere geloso di un amico?

Nel corso della settimana al Grande Fratello, una conversazione in cucina tra Chiara Cainelli e Shaila Gatta ha messo in luce una dinamica interessante tra i concorrenti. Federico Chimirri, nuovo arrivato nella casa, ha già catturato l’attenzione grazie alle sue doti, tra cui la cucina e la musica, ma soprattutto per l’ironia che ha conquistato il gruppo. La sua presenza ha però innescato un sentimento di gelosia in Alfonso D’Apice, fidanzato ufficiale di Chiara, come ha rivelato lei stessa.





Chiara, infatti, ha notato un cambiamento nel comportamento di Alfonso, il quale sembra particolarmente geloso della crescente sintonia tra Federico e Javier Martinez, entrambi argentini. In una conversazione con Shaila, Chiara ha detto: “Alfonso è geloso di Federico, per quanto riguarda la sua amicizia con Javier”. Shaila, sorpresa, ha risposto: “Davvero??” e Chiara ha confermato: “Sì, forse è anche geloso di te, visto che Federico è un bel ragazzo”. Nonostante ciò, Chiara ha ribadito che Alfonso non era geloso di lei, il che ha lasciato il pubblico a bocca aperta.

Il comportamento di Alfonso ha fatto sorgere interrogativi tra gli spettatori. Come ha commentato un utente su X: “Ma Alfonso ha Chiara, dovrebbe essere contento se Javi fa nuovi amici”. Il fatto che un’amicizia tra Javier e Federico sembri preoccupare Alfonso, in un contesto dove la relazione con Chiara sembra solida, ha destato curiosità.

Mentre Chiara e Alfonso continuano la loro relazione all’interno del Grande Fratello, la tensione tra gli altri concorrenti potrebbe evolversi in nuovi sviluppi. Il pubblico sembra diviso: da un lato, c’è chi supporta la gelosia di Alfonso come una reazione normale in una situazione di forte competizione; dall’altro, c’è chi ritiene che Alfonso dovrebbe essere più sicuro della propria relazione.