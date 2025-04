Choc e incredulità: una ragazzina subisce violenza da un gruppo di bulle mentre i passanti si limitano a registrare

Un episodio di violenza ha scosso la comunità di Avola, in provincia di Siracusa. Una giovane adolescente, di appena tredici anni e di origine straniera, è stata brutalmente aggredita da un gruppo di coetanee. L’incidente è avvenuto sabato sera in viale Mattarella, un luogo noto come punto di ritrovo per i giovani del paese. La polizia è attualmente impegnata nelle indagini per fare luce sull’accaduto e ha già raccolto testimonianze da alcuni ragazzi presenti sul posto.





Secondo le prime ricostruzioni, la ragazzina è stata attaccata da una baby gang composta interamente da ragazze. Durante l’aggressione, la vittima è stata spinta a terra e colpita ripetutamente con calci. Mentre si consumava questa scena di violenza, altri giovani, invece di intervenire per fermare l’attacco, hanno scelto di filmare l’evento con i loro smartphone. I video dell’aggressione sono stati poi condivisi sui social media e in varie chat, diventando rapidamente virali.

La polizia, che ha già acquisito le immagini della violenza, sta cercando di comprendere i motivi dietro l’aggressione. Al momento, le ragioni che hanno portato all’attacco non sono ancora chiare. Gli investigatori stanno valutando diverse ipotesi e non escludono che possano essere presi provvedimenti legali nelle prossime ore.

L’episodio ha sollevato una forte preoccupazione nella comunità locale, che si interroga sulla crescente violenza tra i giovani e sull’uso irresponsabile della tecnologia. L’atto di filmare un’aggressione invece di intervenire per fermarla pone serie domande sul ruolo dei social media e sulla responsabilità individuale.

Le autorità locali stanno lavorando per identificare tutti i partecipanti all’aggressione e coloro che hanno assistito senza intervenire. La polizia ha esortato chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti per aiutare a ricostruire la dinamica dei fatti e a identificare i responsabili.

Nel frattempo, la giovane vittima sta ricevendo il supporto necessario per affrontare le conseguenze fisiche ed emotive dell’aggressione. La famiglia della ragazza è stata informata dell’accaduto e sta collaborando con le autorità per garantire che giustizia sia fatta.