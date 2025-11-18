Choc sul raccordo: accoltellata al petto, apre la portiera e si getta dall’auto per fuggire al marito





Un drammatico episodio di violenza domestica è avvenuto sul grande raccordo anulare di Roma, dove una donna di 37 anni, cittadina peruviana, è riuscita a salvarsi la vita dopo essere stata accoltellata dal marito. L’incidente si è verificato intorno alle 10:50, nei pressi del chilometro 14 e 200 del Gra, poco dopo la galleria Parco di Veio II.





Secondo le informazioni raccolte da RomaToday, la donna si trovava in auto con il marito quando, a seguito di una violenta lite, l’uomo ha estratto un coltello e l’ha colpita al petto e al torace con diversi fendenti. Nonostante le gravi ferite, la donna ha dimostrato una notevole prontezza di riflessi: approfittando di un momento di confusione, è riuscita a scendere dall’auto in movimento, gettandosi nella corsia di emergenza.

A soccorrerla sono stati inizialmente alcuni automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla scena e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Successivamente, il personale di Anas e i medici del 118 sono intervenuti, trasportando la vittima in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea, situato nelle vicinanze. Fortunatamente, le ultime notizie indicano che la donna non è in pericolo di vita e sta ricevendo le cure necessarie per le sue ferite.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche gli investigatori della squadra mobile di Roma, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. Gli agenti hanno raccolto la testimonianza della vittima e acquisito le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti lungo il raccordo anulare, nella speranza di identificare l’uomo responsabile dell’aggressione.

Questo episodio evidenzia non solo il grave problema della violenza domestica, ma anche la determinazione della donna a salvarsi, nonostante la situazione estremamente critica in cui si trovava. La prontezza con cui ha agito, lanciandosi da un’auto in corsa, ha senza dubbio contribuito a evitare conseguenze ancora più gravi.

Le autorità locali stanno ora lavorando per rintracciare il marito della vittima, che è attualmente ricercato. Le indagini si concentrano sulla raccolta di ulteriori prove e sulla verifica di eventuali precedenti di violenza domestica che potrebbero caratterizzare la relazione tra i coniugi.



