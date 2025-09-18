Cinzia Pinna scomparsa a 33 anni: svanita dopo una serata in un pub a Palau





Da quattro giorni non si hanno più notizie di Cinzia Pinna, una giovane di 33 anni originaria di Castelsardo, in provincia di Sassari. La donna è scomparsa la notte tra giovedì 12 e venerdì 13 settembre, dopo aver trascorso una serata in un locale pubblico a Palau, nel nord della Sardegna. Da quel momento, il suo telefono risulta spento, rendendo impossibile qualsiasi forma di contatto.





La scomparsa di Cinzia ha immediatamente destato preoccupazione tra i familiari, che hanno prontamente sporto denuncia presso le autorità competenti. Le ricerche sono state avviate sotto la direzione della prefettura di Sassari, con il coinvolgimento dei Carabinieri del Reparto territoriale di Olbia, dove la giovane è stata vista l’ultima volta, e della Compagnia di Valledoria, comune di residenza di Cinzia e della sua famiglia. Le forze dell’ordine stanno attivamente perlustrando il territorio del nord della Sardegna nella speranza di raccogliere indizi utili a ricostruire gli spostamenti della donna nelle ore precedenti alla sua scomparsa.

In un appello disperato per ritrovare la sorella, Carlotta Pinna, ha condiviso un post sui social network, corredato da due foto di Cinzia. “Questa è mia sorella Cinzia, la notte tra giovedì 12 e venerdì 13 è andata via da un locale a Palau – scrive Carlotta – non riusciamo a metterci in contatto con lei perché ha il cellulare spento, se qualcuno l’ha vista mi contatti rispondendo al post o in privato. Condividete. Grazie a tutti dell’aiuto”. Questo appello ha rapidamente guadagnato visibilità, accumulando oltre duemila condivisioni, ma finora non sono emerse notizie ufficiali sulla giovane.

La comunità locale è in apprensione per la situazione e spera in un esito positivo che possa riportare Cinzia tra i suoi cari. La scomparsa di una persona, specialmente in circostanze così misteriose, suscita sempre emozioni forti e una mobilitazione collettiva, e in questo caso non fa eccezione. Gli amici e i residenti di Castelsardo e Palau seguono con ansia gli sviluppi della vicenda, pronti a offrire supporto alla famiglia.

Nel frattempo, le autorità invitano chiunque possa avere informazioni, anche minime, a contattare immediatamente i Carabinieri o la famiglia tramite canali ufficiali. La segnalazione di dettagli, anche apparentemente insignificanti, potrebbe rivelarsi cruciale per le indagini in corso. Le ricerche continuano senza sosta, con le forze dell’ordine che impiegano diverse risorse per cercare di rintracciare Cinzia e fare luce sulla sua scomparsa.

La scomparsa di Cinzia Pinna è solo l’ultima di una serie di eventi simili che hanno colpito la regione, evidenziando la necessità di maggiore attenzione e sicurezza per i cittadini. La situazione ha riacceso il dibattito sulla sicurezza pubblica e sull’importanza di mantenere una rete di supporto tra amici e familiari, specialmente in contesti sociali dove possono verificarsi situazioni di rischio.

Le ricerche sono concentrate non solo nell’area di Palau, ma si estendono anche ai comuni limitrofi, con pattugliamenti e controlli attivi da parte delle forze dell’ordine. Gli agenti stanno esaminando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza dei locali e delle strade circostanti per cercare di ricostruire gli ultimi movimenti di Cinzia.



