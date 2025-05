Clamoroso all’Isola dei Famosi Ibiza Altea rompe il silenzio mi sento violata, non meritavo questo

Ibiza Altea, modella e volto noto nel panorama televisivo, non farà parte del cast dell’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi. La 19esima edizione del programma, condotto da Veronica Gentili, ha visto l’assenza improvvisa della giovane, una decisione che ha suscitato non poche polemiche. Durante la trasmissione, la conduttrice ha spiegato che l’esclusione è avvenuta “per tante ragioni”, senza però entrare nei dettagli.





La stessa Ibiza Altea ha commentato l’accaduto, esprimendo il proprio disappunto per come la situazione è stata gestita. “Mi hanno fatta arrivare in Honduras per poi farmi tornare indietro. Mi sento violata”, ha dichiarato la modella, che si trovava già sul posto quando ha ricevuto la notizia.

Secondo quanto emerso, il motivo dell’esclusione potrebbe essere legato alla sua partecipazione a Too Hot To Handle, un reality show prodotto da Netflix e condotto da Fred De Palma. Il programma, inizialmente previsto per il 9 maggio, è stato successivamente posticipato a data da destinarsi. In un’intervista rilasciata al portale Biccy, Altea ha raccontato di aver scoperto solo all’ultimo momento di non poter partecipare a L’Isola dei Famosi. “L’ho saputo martedì sera, il giorno prima della diretta, mentre ero nel resort in Honduras”, ha spiegato.

La modella sostiene che la produzione fosse già a conoscenza della sua partecipazione al reality Netflix e che lei stessa si fosse assunta ogni responsabilità: “Mi ero assunta la responsabilità di pagare l’eventuale penale sollevando Banijay da ogni responsabilità eppure la sera prima della diretta mi hanno detto che non avrei potuto partecipare”. Ha inoltre aggiunto di trovarsi ancora in Honduras, in attesa di un volo per rientrare in Italia.

Ibiza Altea non ha risparmiato critiche alla produzione dello show, accusandola di aver sfruttato la sua immagine per promuovere il programma: “Hanno venduto la mia immagine facendo a tutti credere che c’ero fino a poche ore prima. Mi hanno fatta arrivare fin qua, 19 ore di volo, per poi farmi tornare indietro con la scusa dell’altro programma che deve ancora uscire ed è attualmente senza data d’uscita. Volevo dare il massimo. Mi sento violata”.

Nonostante l’amarezza per l’accaduto, Altea ha cercato di guardare avanti. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha definito questa esperienza come un’opportunità mancata che le stava particolarmente a cuore: “Per me, che avevo voglia di mettermi in gioco, di sfidare i miei limiti e mostrare la mia forza, mentale e fisica, non è un addio, ma solo un arrivederci”. Ha poi concluso il messaggio ringraziando chi le è stato vicino durante questo periodo difficile: “Mi dispiace aver deluso alcuni di voi, ma la delusione più grande è stata per me stessa. Vedevo questa opportunità come un sogno… e svanire così, all’improvviso, non è stato facile”.

L’esclusione della modella ha suscitato diverse reazioni tra i fan del programma e gli appassionati di reality show. Molti si sono interrogati sulla gestione della vicenda e sulla tempistica con cui è stata comunicata la decisione. Intanto, il pubblico attende ulteriori chiarimenti sia dalla produzione de L’Isola dei Famosi sia dagli organizzatori di Too Hot To Handle.

Nel frattempo, il reality condotto da Veronica Gentili prosegue con il suo cast ufficiale, tra cui figura anche Mario Adinolfi, che ha recentemente dichiarato: “Qui vivo difficoltà di ogni tipo, ho molta paura”. L’avventura in Honduras continua dunque senza Ibiza Altea, ma il suo mancato ingresso rimane uno degli episodi più discussi di questa edizione.