Clamoroso in Calabria: una delle fondatrici dei meetUp lascia i Cinquestelle e passa a Fratelli d’Italia





Dalila Nesci, ex 5 Stelle della prima ora, adesso si butta tra le braccia di Fratelli d’Italia. E mica lo fa in sordina—lo dice proprio lei, bella chiara: “Entro in Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni, una leader seria e onesta che sta facendo fare all’Italia la voce grossa.” Non proprio una dichiarazione timida, eh.





Facciamo un attimo rewind: la Nesci, fino a ieri sottosegretaria per il Sud ai tempi di Draghi e parlamentare M5s per due legislature, si era pure lanciata nel flop di Impegno Civico con Di Maio. Insomma, una carriera da giramondo della politica.

E oggi? Si candida alle regionali in Calabria, stavolta con il partito della Meloni. Proprio lì dove il centrosinistra ha puntato su un altro 5 Stelle, Pasquale Tridico. È un po’ una soap opera, questa politica calabrese.

Piccola chicca: la Nesci era tra i fondatori dei meetup grillini in Calabria. Ora invece si schiera col centrodestra, alle spalle di Roberto Occhiuto, il governatore uscente di Forza Italia che vuole il bis. Le elezioni? 5 e 6 ottobre, segnatevi la data.

“È stato un percorso lungo, iniziato due anni fa—grazie a Wanda Ferro, Giovanni Donzelli, Arianna Meloni e tutto il team di FdI. Mi sento onorata di essere stata accolta e di candidarmi alle regionali”, racconta la Nesci, sciorinando parole grosse come ‘onestà’ e ‘concretezza’. Una bella virata, bisogna dirlo.

E chiude in pompa magna: “Questa è una scelta di maturità. Con Meloni al governo, Wanda Ferro in Calabria e questa comunità così appassionata, ho trovato un partito che sa mescolare esperienza e novità. Possiamo cambiare la Calabria, darle una marcia in più con FdI, Meloni e Occhiuto presidente.” Insomma, altro che retromarcia—qui si punta tutto sul turbo.



