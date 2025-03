Clamoroso nella WWE: John Cena diventa “cattivo” dopo 22 anni

Il mondo del wrestling è rimasto sbalordito dopo l’inaspettato cambiamento di atteggiamento di John Cena durante l’evento Elimination Chamber. Il celebre wrestler, noto per il suo ruolo di “babyface” nel WWE, ha compiuto un turn heel, trasformandosi nel “cattivo” di turno dopo 22 anni di carriera contraddistinta da comportamenti esemplari. Questo clamoroso cambiamento ha sorpreso i fan e gli appassionati, che hanno assistito increduli a quanto stava accadendo sul ring.





Il 2025 segnerà la conclusione della carriera di John Cena, con un evento speciale già programmato: il Wrestlemania 41, che si terrà a Las Vegas il 20 aprile, sarà il suo ultimo saluto al pubblico. Nel frattempo, Cena ha già partecipato a vari eventi, tra cui il debutto di WWE Raw su Netflix e il Royal Rumble. Sabato scorso, ha fatto la sua apparizione all’Elimination Chamber di Toronto, dove ha affrontato avversari del calibro di CM Punk, Seth Rollins, Drew McIntyre, Damian Priest e Logan Paul.

La scena che ha catturato l’attenzione di tutti è avvenuta alla fine degli incontri, quando Cody Rhodes e John Cena si sono abbracciati sul ring. Tuttavia, il momento di amicizia ha rapidamente preso una piega inaspettata. Sotto lo sguardo di Dwayne “The Rock” Johnson, Cena ha colpito Rhodes con un colpo basso, seguito da un attacco con un orologio Rolex. Da quel momento, il caos è esploso sul ring: Cena ha colpito ancora Rhodes con la cintura dell’Undisputed Championship, facendolo sanguinare, e ha tentato di strangolarlo, coinvolgendo anche il rapper Travis Scott nella rissa. Alla fine, Cena è sceso dal ring, prendendosi la scena e l’attenzione del pubblico.

Dopo l’evento, il Chief Content Officer della WWE, Triple H, ha condiviso le sue emozioni riguardo a quanto accaduto: “Sono accadute un sacco di sorprese stasera, incontri incredibili, momenti incredibili… e poi John Cena sgancia una bomba atomica. Non so se ho mai assistito in 30 anni ad un momento più potente, questa è la bellezza di John Cena”. Questo commento riflette il senso di meraviglia che ha pervaso l’evento e i suoi partecipanti.

Il pubblico presente e i fan sui social media hanno reagito con entusiasmo a questa svolta. Un fan ha commentato: “Guardo il wrestling da quasi 20 anni e questa è la cosa più folle che abbia mai visto nel wrestling professionistico”, esprimendo così la propria incredulità per il turn heel di Cena. Un altro utente ha scritto: “Tutto questo ha appena consolidato John Cena come il più grande wrestler professionista di sempre”, sottolineando l’impatto duraturo di questo evento sulla carriera di Cena.

La decisione di Cena di abbandonare il suo ruolo tradizionale di “eroe” per abbracciare una nuova identità da “cattivo” rappresenta un’importante evoluzione nella sua carriera. Questa mossa non solo ha sorpreso i fan, ma ha anche aperto nuove possibilità narrative all’interno della WWE. La capacità di Cena di reinventarsi e di mantenere viva l’attenzione del pubblico è stata una costante nella sua carriera, e questo nuovo sviluppo non fa che confermare il suo status di icona del wrestling.

SPEECHLESS. 💔 JOHN CENA just viciously TURNED on CODY RHODES at #WWEChamber! pic.twitter.com/jSyaCud7Wz — WWE (@WWE) March 2, 2025