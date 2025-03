Claudia Koll: “Sono un’attrice, non una religiosa laica. Tornerei sul set, ma mancano proposte adatte”

Nella recente intervista condotta da Caterina Balivo nel programma “La Volta Buona”, Claudia Koll ha condiviso i suoi pensieri sulla carriera e il desiderio di tornare sul piccolo schermo. L’attrice, nota per il suo iconico ruolo nel film “Così Fan Tutte” di Tinto Brass, ha rivelato che sarebbe disposta a recitare di nuovo, a patto che le venga offerto un ruolo che senta vicino alla sua personalità. Tuttavia, al momento, le opportunità non sembrano essere in linea con le sue aspettative.





Claudia Koll, il cui nome completo è Claudia Maria Rosaria Colacione, ha affermato: “Tornerei a recitare con il ruolo giusto”. Ha sottolineato che, sebbene negli ultimi anni abbia intrapreso altre strade professionali, la sua vera identità è quella di un’attrice. “Non sono una suora laica ma un’attrice, anche se in questi anni ho fatto altro”, ha specificato. Tuttavia, le proposte ricevute finora non hanno rispecchiato i suoi interessi. In particolare, ha raccontato di un’offerta che le è giunta dopo un viaggio in Etiopia, dove si era dedicata ad aiutare i bambini. “Mi stavo occupando dei bambini in Africa, perché nel frattempo non sono rimasta ferma, ho fatto un percorso importante”, ha spiegato. La proposta di lavoro che ha ricevuto, però, non l’ha convinta: “Quando è arrivata questa proposta di lavoro, pensavo fosse bella, poi ho visto che il personaggio era l’assassina della storia che aveva deciso di uccidere diversi giovani perché voleva vendicarsi. Ho deciso che quello non poteva essere il film con cui tornare sulle scene”.

Riflettendo sulla sua carriera passata, Claudia Koll ha espresso la sua disponibilità a riprendere il ruolo di Linda nella serie “Linda e il brigadiere”, andata in onda alla fine degli anni Novanta. “La rifarei certamente”, ha affermato con entusiasmo Koll, evidenziando l’importanza di progetti che la rappresentino autenticamente.

Un altro aspetto fondamentale della vita di Claudia Koll è la sua riscoperta della fede, avvenuta durante il Giubileo del 2000 a Roma. L’attrice ha raccontato di un’esperienza che l’ha profondamente colpita: “È stata un’esperienza travolgente e inaspettata. Io accompagnavo una mia amica di New York a San Pietro perché non l’aveva mai vista”. Durante la visita, ha notato l’atmosfera di preghiera che circondava il luogo, un’esperienza che ha cambiato la sua percezione spirituale. “Quando varcammo la Porta Santa, io percepii la sacralità del posto”, ha aggiunto.

Questa riscoperta della fede ha permesso a Claudia Koll di riflettere su vari aspetti della sua vita, inclusi i ricordi della sua infanzia e il rapporto con i suoi genitori. Ha condiviso che sua madre era spesso in ospedale, lasciando lei e i suoi fratelli a trascorrere del tempo dai nonni. Queste esperienze hanno contribuito a una rivalutazione profonda della sua vita e delle sue scelte.