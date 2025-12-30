Claudia Letizia contro Signorini: “Moralista e ipocrita, al Grande Fratello voleva esporre mio figlio in tv”





La controversia che coinvolge Alfonso Signorini non accenna a placarsi, anzi, ha raggiunto un punto cruciale con l’iscrizione del conduttore del Grande Fratello e direttore di Chi nel registro degli indagati. Nel frattempo, arriva un attacco diretto da parte di Claudia Letizia, ex concorrente del reality, che ha deciso di esprimere il suo disappunto attraverso Instagram, rievocando un’esperienza passata che evidentemente non ha mai accettato.





Claudia Letizia ha partecipato al Grande Fratello nell’edizione del 2011, condotta da Alessia Marcuzzi e con Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista. Durante la sua partecipazione, Letizia ha subito pesanti critiche da parte di Signorini, il quale, a suo dire, si è comportato da “grandissimo moralista”. “Mi aveva molto criticata, parlando del fatto che una mamma non poteva mostrare ‘le tette’,” ha dichiarato la Letizia, evidenziando il contrasto tra il suo comportamento e quello del conduttore. “Criticava che io facessi burlesque.”

Tuttavia, ciò che ha colpito di più Claudia Letizia è stato il tentativo di Signorini di coinvolgere suo figlio nelle dinamiche del programma. “Voleva anche parlare di mio figlio, che all’epoca era minorenne,” ha spiegato. “C’erano leggi che tutelano i minori in tv, ma lui voleva parlare in diretta di mio figlio e delle sue cose personali, ma io non volevo.”

La showgirl ha difeso con fermezza la propria scelta di tenere i figli lontani dai riflettori: “Non mi vendo come fanno tanti, io i bambini sui social non li metto.” Secondo il racconto di Letizia, questo principio si scontrò con la volontà del conduttore di rendere pubbliche questioni riguardanti la sua famiglia.

“Da grandissimo moralista, quindi ipocrita, lui voleva parlare di me in quanto mamma,” ha continuato Claudia Letizia, sottolineando l’incongruenza tra il moralismo ostentato da Signorini e il suo desiderio di esporre un bambino in diretta televisiva. “È da condannare una mamma che fa burlesque e poi voleva rendere pubbliche tematiche che riguardavano mio figlio che aveva 8 anni.”

L’intervento della ex gieffina si inserisce in un clima già teso, accentuato dalle recenti rivelazioni di Fabrizio Corona su Signorini, che hanno portato alla denuncia dell’ex concorrente Antonio Medugno. “Non so se è vero tutto quello che ha detto Corona,” ha premesso cautamente Claudia Letizia, “ma queste persone che si comportano così in tv, se venissero finalmente allontanate, sarebbe una liberazione per chi vuole fare questo mestiere in modo pulito.”

La situazione attuale di Alfonso Signorini e le accuse che lo circondano hanno riacceso l’attenzione sul suo ruolo nel mondo del reality e sul modo in cui gestisce le dinamiche familiari e personali dei concorrenti. La testimonianza di Claudia Letizia mette in luce non solo le sue esperienze personali, ma anche una questione più ampia riguardante l’etica e la responsabilità dei conduttori televisivi.



