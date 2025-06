Claudio Amendola ha raccontato di un incidente sfiorato sul set de I Cesaroni – Il ritorno, dove lui e Ricky Memphis sono stati protetti da Antonello Fassari.

Durante l’evento dell’Italian Global Series Festival tenutosi a Rimini, è stata presentata la nuova stagione della serie televisiva “I Cesaroni – Il ritorno”, che segna il ritorno sul piccolo schermo della famiglia tanto amata dal pubblico italiano. In occasione della presentazione, è stato mostrato il trailer della settima stagione, suscitando grande entusiasmo tra i presenti. Gli attori protagonisti hanno condiviso aneddoti e retroscena dei nuovi episodi, tra cui un episodio particolare narrato da Claudio Amendola.





Claudio Amendola, durante l’incontro, ha rivelato di aver vissuto un momento di grande tensione sul set insieme a Ricky Memphis, rischiando un grave incidente. Secondo Amendola, la situazione è stata gestita grazie alla protezione di Antonello Fassari, scomparso il 5 aprile scorso, ma che, secondo lui, li ha vegliati in quell’occasione. Amendola ha dichiarato: “Il primo giorno in bottiglieria, abbiamo sentito la sua presenza. La conferma l’abbiamo avuta quando abbiamo rischiato un incidente in macchina sul set, veramente brutto. Guidavo una macchina, lui un’altra. Ricky è partito un secondo prima. Lui è stato bravo a frenare, io a scattare, ma è stato Antonello (Fassari, ndr)”.

L’attore ha continuato esprimendo il vuoto lasciato dalla scomparsa del collega e amico Antonello Fassari: “Abbiamo un vuoto cosmico, fino all’ultimo abbiamo sperato che potesse essere con noi. Purtroppo non è stato così. Ma abbiamo la certezza di averlo vicino”.

Durante la presentazione, Claudio Amendola ha anche parlato del personaggio di Mimmo, interpretato da Federico Russo. Amendola ha sottolineato l’evoluzione del personaggio nel corso della serie: “Prima diceva tre parole in tutta la serie e invece oggi Federico è un attore al quale abbiamo affidato un ruolo molto importante, intrigante nello sviluppo della serie”. Ha poi menzionato Niccolò Centioni, scherzando sul suo amore per la scuola: “Sembra lo stesso, ma amava così tanto la scuola che è voluto tornarci come bidello”.

Un momento divertente della presentazione è stato quando Claudio Amendola ha scherzato con Matteo Branciamore, affermando: “Matteo Branciamore è un ladro. Marco ora fa Giulio, lo guardo e gli dico ‘mi imiti?’. E lui dice ‘sì'”.

La presentazione della serie ha offerto anche un omaggio a Antonello Fassari, con la proiezione di immagini inedite dei nuovi episodi de “I Cesaroni – Il ritorno”. La serie sarà ancora ambientata nella zona della Garbatella a Roma, e vedrà l’introduzione di nuovi personaggi. Al termine della proiezione, il cast e la produzione hanno reso omaggio a Antonello Fassari con un video che si conclude con la sua iconica frase “Che amarezza”, seguita da “Ciao Antonello”.