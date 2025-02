Claudio Misseri, il giovane bassista di 21 anni morto nell’incidente a Tivoli

Un giovane talento della musica rock, Claudio Misseri, ha perso la vita in un incidente stradale mentre tornava da un concerto a Roma. La comunità musicale piange la sua prematura scomparsa.

Tivoli, una piccola cittadina alle porte di Roma, è stata scossa dalla tragica morte di Claudio Misseri, un giovane di 21 anni che si trovava in macchina con un’amica, tornando da un concerto. L’incidente è avvenuto la notte tra giovedì e venerdì, lungo la via Maremmana Inferiore. Claudio si è scontrato frontalmente con una Nissan Juke guidata da un uomo di 36 anni che stava recandosi in ospedale dalla moglie, appena partorita. Nonostante i soccorsi, per Claudio non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo essere stato ricoverato all’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli.





L’amica di Claudio e l’altro automobilista sono rimasti feriti, ma non sono in pericolo di vita. Sull’incidente sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Tivoli. Le prime informazioni indicano che lo scontro è stato frontale, ma ancora non è chiaro quale dei due veicoli abbia invaso la corsia opposta.

Claudio Misseri, oltre ad essere una giovane vittima della strada, era anche un promettente musicista. La sua passione per il rock e il basso era evidente: studiava regolarmente alla JP Vocal Studio Academy e aveva un legame profondo con la musica. L’accademia lo ha ricordato con un messaggio commovente, esprimendo vicinanza alla famiglia: “La sua dedizione e il suo spirito vivace hanno arricchito la nostra comunità e lasciato un segno indelebile in tutti noi.”

Anche l’Accademia Beats ha espresso il proprio cordoglio, sottolineando quanto Claudio fosse apprezzato: “A Claudio volevamo bene e l’abbiamo visto crescere. Continueremo a volerti bene, Claudio, e rimarrai per sempre nei nostri cuori.” Il dolore della perdita di un giovane così promettente si fa sentire forte in tutta la comunità musicale.

Claudio sarà ricordato non solo per il suo talento ma anche per la sua capacità di arricchire la vita di chi lo conosceva. Un altro angelo della musica, che da lassù continuerà a suonare.