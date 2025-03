Clizia Incorvaia e Paolo ricreano lo scatto di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro: “È una promessa, tu lo sai”

Dopo una settimana segnata dal dolore e dalla perdita di Eleonora Giorgi, avvenuta il 3 marzo, Clizia Incorvaia ha condiviso un emozionante post su Instagram. L’influencer ha pubblicato una foto insieme al marito Paolo Ciavarro, in cui i due replicano un celebre scatto che ritrae Eleonora e Massimo Ciavarro in una posa simile, simbolo di un legame profondo e affettuoso.





Nell’immagine, Clizia appare sorridente e felice, seduta sulle spalle di Paolo, con gli occhi luminosi e pieni di vita. Questo scatto è un omaggio ai genitori di Paolo, che sono stati icone del cinema italiano, specialmente per il loro ruolo nel film “Sapore di mare”. A corredo delle due fotografie, Clizia ha scritto: “È una promessa…tu sai”, un messaggio che riflette il forte legame che ha sempre condiviso con la suocera.

Negli ultimi anni, e in particolare durante il periodo della malattia di Eleonora, il rapporto tra Clizia e la sua suocera si è intensificato. Non è passato giorno senza che le due donne non trascorressero del tempo insieme, anche per permettere al piccolo Gabriele, figlio di Paolo e Clizia, di creare ricordi preziosi con la nonna, che per lui era un vero e proprio angelo, come Eleonora stessa aveva descritto al nipotino prima della sua scomparsa.

Il giorno dei funerali di Eleonora Giorgi, tenutisi presso la Chiesa degli Artisti a Roma, si è radunato un folto gruppo di amici, colleghi e persone che hanno amato e stimato l’attrice. Clizia, visibilmente provata, ha avuto l’opportunità di esprimere il suo dolore ai microfoni de “La volta buona”. Ha dichiarato: “Non ho perso una suocera, oggi ho perso la mia migliore amica, la mia confidente, la mia complice, la mia compagna di avventure”. Queste parole evidenziano quanto fosse profondo il loro legame, andando oltre il semplice rapporto di suocera e nuora.

Anche Paolo Ciavarro, poco prima della cerimonia, ha trovato la forza di dire qualche parola, nonostante il suo evidente stato di commozione. “Guardo il cielo e so che è lì, mi sta guardando e veglia su mio figlio”, ha detto, esprimendo la sua convinzione che Eleonora continuerà a essere presente nella vita della sua famiglia, anche se in una forma diversa.

La scomparsa di Eleonora Giorgi ha suscitato una grande ondata di affetto e solidarietà da parte di amici e fan, che hanno voluto ricordarla per il suo talento e la sua personalità. Durante la sua carriera, Eleonora ha lasciato un segno indelebile nel panorama cinematografico italiano, diventando un volto amato dal pubblico. La sua vita e la sua carriera sono state costellate di successi, e la sua perdita rappresenta un vuoto difficile da colmare per chi l’ha conosciuta e amata.

La condivisione della foto da parte di Clizia non è solo un tributo a Eleonora, ma anche un modo per mantenere viva la sua memoria all’interno della famiglia. Le immagini evocano ricordi felici e momenti condivisi, riflettendo un amore che trascende il tempo e lo spazio. La frase scelta da Clizia per accompagnare lo scatto suggerisce un legame duraturo e una promessa di continuare a onorare la memoria di Eleonora.