Colpi bassi al Grande Fratello: Helena e Zeudi si affrontano in un acceso dibattito

A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello, l’atmosfera all’interno della Casa è tesa, con rivalità che riemergono inaspettatamente. Tra le protagoniste di questa edizione, Helena Prestes e Zeudi Di Palma, un tempo alleate, si sono ritrovate nuovamente in conflitto. L’ultima scintilla che ha riacceso la loro antagonismo? Un semplice sorso di vino.





La situazione è esplosa durante una cena che sembrava tranquilla. Secondo le ricostruzioni fornite dagli utenti sui social media, Helena ha versato per sé l’ultimo goccio di vino disponibile, proprio mentre Zeudi lo desiderava. Questo gesto, apparentemente innocuo, ha suscitato una reazione furiosa da parte dell’ex Miss Italia.

Non appena Helena si è allontanata, Zeudi, affiancata dalla compagna d’avventura Chiara Cainelli, ha iniziato a sfogarsi con toni molto accesi. “Sei una grandissima scostumata! E poi neanche l’ha bevuto!” ha esclamato Zeudi. Ha continuato, spiegando che non era tanto una questione di vino, quanto piuttosto del gesto: “Non è per il poco vino, è il gesto che mi fa impazzire. È come se vedessi due persone morire di fame e tu, con un panino in mano, voltassi lo sguardo e te ne andassi.”

Questa metafora forte ha immediatamente acceso il dibattito tra gli spettatori. Il video della discussione è diventato virale, generando centinaia di commenti, per lo più critici nei confronti di Zeudi. Molti telespettatori hanno trovato il suo paragone non solo esagerato, ma anche profondamente inadeguato. Un utente ha commentato: “La regina della strumentalizzazione colpisce ancora.” Un altro ha aggiunto: “Paragona un goccio di vino a una persona che lascia morire qualcuno di fame… Ma sa con chi sta parlando?”

Il riferimento di Zeudi alla fame ha toccato un nervo scoperto, poiché molti ricordano la difficile storia personale di Helena Prestes. La modella brasiliana ha più volte condiviso le sue esperienze di povertà e di difficoltà durante l’infanzia. Per questo motivo, l’uscita di Zeudi è stata percepita da molti come insensibile e fuori luogo.

Mentre la polemica infuria sui social, la tensione all’interno della Casa rimane palpabile. Con la finale così vicina, ogni gesto, anche il più insignificante, sembra diventare un detonatore per vecchi rancori. La rivalità tra Helena e Zeudi, che era iniziata con una certa complicità, ha assunto un epilogo amaro. La domanda ora è se ci sarà spazio per un chiarimento prima del gran finale.

Il clima all’interno della Casa è caratterizzato da un crescente nervosismo, e i concorrenti si trovano a dover gestire non solo la competizione, ma anche le proprie emozioni. Con la finale a portata di mano, l’attenzione è rivolta a come si svilupperanno le dinamiche tra i concorrenti, e se ci saranno ulteriori confronti prima della conclusione del reality.