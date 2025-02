Colpo di scena al Grande Fratello: Helena non è la finalista attesa, sorprendente vittoria di Jessica

Un’imprevista svolta ha caratterizzato l’ultima puntata del Grande Fratello, lasciando il pubblico e i concorrenti sorpresi. La modella brasiliana Helena, considerata da molti la favorita per diventare la seconda finalista di questa edizione, ha visto sfumare le sue possibilità, mentre a trionfare è stata Jessica, con il 57,18% delle preferenze, contro il 39,81% di Helena.





Il televoto, che ha coinvolto anche Stefania, Amanda e Jessica, ha rivelato un esito inaspettato. Mentre Helena era stata precedentemente votata dal pubblico per tornare nella casa con il 61% delle preferenze, il suo supporto non è stato sufficiente per garantirle un posto tra le finaliste. Questo ha sollevato interrogativi su come i fandom influenzino i risultati del televoto.

Il conduttore Alfonso Signorini ha espresso il suo stupore riguardo al risultato, affermando: “Io avrei scommesso dieci a zero sulla vittoria di Helena. Ma il pubblico che partecipa al televoto è quello delle fandom e delle fan scatenate o è il pubblico della tv generalista?” La sua osservazione mette in luce una dinamica complessa, dove le preferenze del pubblico meno attivo sui social media potrebbero non allinearsi con quelle dei fan più appassionati.

Un aspetto che ha catturato l’attenzione è la possibile alleanza tra diversi fandom. Signorini ha insinuato che ci possa essere stata una strategia da parte di fan di altri concorrenti, suggerendo: “C’è stata un’alleanza di più fandom? Ecco qui vi volevo!” Questo lascia intendere che i fan di Shaila, Lorenzo e altri concorrenti potrebbero aver collaborato per ostacolare il percorso di Helena.

Inoltre, il fandom di Zelena, composto da fan deluse da Helena e desiderose di vedere una storia tra lei e Zeudi, ha manifestato la propria insoddisfazione. Su piattaforme social come X, sono stati condivisi messaggi chiari: “Lunedì votiamo chiunque, ma non lei! Se non c’è Zeudi votiamo tutte Shaila”. Questa strategia di voto ha contribuito a delineare un quadro in cui le preferenze del pubblico generalista si sentono spesso trascurate.

La situazione non è nuova nel contesto del Grande Fratello. In passato, simili dinamiche hanno influenzato i risultati, come nel caso di Nikita, che ha prevalso su Oriana grazie al supporto di altri fandom. Anche Perla Vatiero ha beneficiato di alleanze strategiche, vincendo contro Beatrice grazie a un consolidato supporto esterno.

L’episodio ha sollevato interrogativi su come il televoto possa essere manipolato dai fandom, generando una frustrazione tra i telespettatori che si sentono esclusi dalla decisione finale. La sensazione che il pubblico meno social possa essere preso in giro è un tema ricorrente, alimentando discussioni su come i concorrenti vengano percepiti e votati.

La comunità di fan del Grande Fratello è variegata e complessa, e le alleanze tra diversi gruppi possono avere un impatto significativo sugli esiti. Helena, pur avendo una base di fan considerevole, si è trovata a fronteggiare una rete di voti organizzata che ha influito sulla sua possibilità di vincere. La competizione si fa sempre più serrata, e la strategia di voto diventa cruciale.