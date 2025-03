Colpo di scena al Grande Fratello: il nome di Zeudi emerge come favorito per la vittoria, superando la favorita Helena nei sondaggi

Con l’avvicinarsi della finale del Grande Fratello, che si svolgerà tra poche puntate, l’attesa per la diretta di lunedì è palpabile. In questa occasione, verrà finalmente rivelato il nome del terzo finalista di questa edizione. Dopo la conferma di Lorenzo e Jessica, il pubblico si chiede chi avrà l’opportunità di riposare tranquillamente fino al 31 marzo. Durante la puntata di giovedì, Alfonso Signorini ha annunciato un televoto che i concorrenti pensano riguardi la prossima eliminazione, ma che in realtà è destinato a eleggere un altro finalista.





In seguito alla convocazione di tutti i concorrenti nella stanza del Mystery, si giocherà il posto di terzo finalista tra Chiara, Mariavittoria, Shaila, Stefania e Zeudi. Questi sono i nominati del Grande Fratello per il 6 marzo, e lunedì prossimo il pubblico scoprirà quale di loro avrà la possibilità di unirsi a Lorenzo e Jessica in finale. Tuttavia, la domanda più intrigante che aleggia è: chi avrà la meglio e conquisterà la vittoria finale?

Nell’ambito delle speculazioni sui possibili vincitori, una sorpresa ha colto di sorpresa i fan del programma. Negli ultimi giorni, il nome di Zeudi è emerso come una seria contendente, capace di superare la favorita Helena nei sondaggi. Secondo quanto riportato dal sito Il Sussidiario, Zeudi ha raggiunto il 31,48% delle preferenze, mentre Helena si è fermata al 31,18%. Questo margine, seppur minimo, segna un’inversione di tendenza significativa, con Zeudi che ha fatto un passo avanti inaspettato.

La rimonta di Zeudi nei sondaggi ha sorpreso molti, e ora si segnala anche la presenza di Shaila, attualmente al 22% delle preferenze. Inizialmente, Shaila era vista come una delle possibili vincitrici del reality, ma ora la sua posizione sembra essere leggermente indebolita. Questa situazione potrebbe essere attribuita al calo di popolarità di Helena, che ha visto la sua squadra indebolirsi dopo l’eliminazione di due membri chiave: Luca Calvani e Iago, entrambi amici della modella.

Il sostegno per gli “Shailenzo”, che comprendono anche il supporto per Zeudi, potrebbe aver influito notevolmente sulle dinamiche del gioco. La situazione attuale suggerisce che le alleanze e i gruppi di sostegno all’interno della casa stanno giocando un ruolo cruciale nel determinare le sorti dei concorrenti. Ogni televoto diventa così un’opportunità per i fan di esprimere il loro sostegno e influenzare le decisioni finali.

Con l’avvicinarsi della finale, le tensioni tra i concorrenti aumentano, e le strategie per rimanere nel gioco diventano sempre più complesse. Ogni concorrente dovrà fare i conti con le proprie relazioni e con il pubblico, che ha il potere di decidere chi merita di continuare il proprio percorso all’interno della casa. Zeudi, con la sua recente ascesa nei sondaggi, dovrà affrontare la pressione di essere considerata una seria contendente alla vittoria.