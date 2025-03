Colpo di scena al Grande Fratello: MaVi ci riesce e il suo cammino si trasforma completamente

I fan del Grande Fratello sono in fermento: lunedì 31 marzo si terrà l’attesissima finale del reality condotto da Alfonso Signorini, che decreterà il vincitore di questa edizione. Nonostante un andamento non esaltante dal punto di vista degli ascolti, il programma è stato tra i più commentati sui social, mantenendo vivo il dibattito tra i telespettatori.





Dai dati raccolti dall’inizio della stagione, il reality ha faticato a superare la soglia dei 2 milioni di telespettatori, un risultato ben al di sotto delle aspettative. Anche le ultime puntate, compresa la semifinale, non hanno registrato numeri particolarmente positivi. Lunedì scorso, ad esempio, la diretta che ha visto l’eliminazione di concorrenti di spicco come Javier, Shaila e Giglio ha totalizzato una media di 2.049.000 spettatori, con uno share del 16,8%. Nonostante questi dati, l’attesa per la finalissima resta alta, con i fan pronti a scoprire chi sarà il vincitore.

Tra i finalisti già confermati ci sono Lorenzo, Jessica, Zeudi ed Helena, ma resta ancora un posto disponibile. A contenderselo sono MariaVittoria e Chiara, attualmente al televoto. Sarà il pubblico a decidere chi tra le due potrà accedere alla finale e unirsi agli altri concorrenti per la corsa al titolo.

I fandom delle due concorrenti stanno dando il massimo, e gli equilibri sembrano più incerti che mai. Tuttavia, un sondaggio condotto da Reality House su un campione di 726 utenti, aggiornato alle ore 18:20 del 28 marzo, sembra lasciare pochi dubbi sull’esito. Secondo i risultati, MariaVittoria, conosciuta anche come MaVi, avrebbe ottenuto l’83% dei consensi, staccando nettamente Chiara, ferma al 17%. Questi numeri, seppur non ufficiali, offrono un’indicazione chiara sulle preferenze del pubblico.

MariaVittoria, dottoressa e fidanzata di Tommaso, sembra dunque destinata a conquistare l’ultimo posto in finale, superando la sua rivale Chiara, ex protagonista di Uomini e Donne. Il televoto, però, resterà aperto fino alla diretta del 31 marzo, e solo allora si avrà la conferma definitiva.

L’edizione di quest’anno del Grande Fratello ha vissuto alti e bassi, con diversi momenti di tensione e colpi di scena che hanno alimentato il dibattito sui social. Nonostante gli ascolti sotto le aspettative, il programma ha continuato a suscitare interesse, soprattutto per le dinamiche tra i concorrenti e le eliminazioni inaspettate. La semifinale, ad esempio, ha visto l’uscita di tre concorrenti molto amati, lasciando spazio a un finale ancora più incerto e combattuto.

Con l’avvicinarsi della serata conclusiva, cresce l’attesa per scoprire chi tra i finalisti riuscirà a portare a casa la vittoria. I numeri del televoto e i sondaggi online sembrano favorire alcuni concorrenti rispetto ad altri, ma tutto è ancora possibile. La finale del 31 marzo promette di essere un evento seguito con grande attenzione, non solo dai fan del programma, ma anche dagli osservatori del panorama televisivo.

L’esito del televoto tra MariaVittoria e Chiara rappresenta uno degli ultimi tasselli di questa edizione. Se i sondaggi saranno confermati, MaVi avrà l’opportunità di giocarsi il titolo insieme agli altri finalisti, chiudendo il suo percorso nel reality con un risultato di grande rilievo.