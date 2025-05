Colpo di scena per The Couple, Ilary Blasi cancella tutto dai social e parte con Bastian

Il programma televisivo “The Couple”, trasmesso su Canale 5, è stato interrotto bruscamente giovedì 8 maggio, appena tre giorni prima della puntata finale, che era stata già anticipata rispetto alla programmazione iniziale. La decisione è arrivata in un momento particolare, coincidente con l’elezione del nuovo Papa, Robert Francis Prevost. Contestualmente, la diretta h24 su Mediaset Extra è stata sospesa, sostituita dalla replica della prima puntata de “L’Isola dei Famosi 2025”.





La conduttrice del programma, Ilary Blasi, ha scelto di non rilasciare dichiarazioni pubbliche sulla chiusura improvvisa dello show. Al momento dell’annuncio, si trovava in compagnia del fidanzato Bastian Muller presso Villa d’Este, uno degli hotel più esclusivi al mondo. La Blasi aveva già eliminato ogni riferimento a “The Couple” dal suo profilo Instagram e ha preferito mantenere il silenzio. Tuttavia, ha condiviso alcune immagini tramite le sue storie su Instagram, mostrando scorci del panorama mozzafiato del lago e delle Prealpi che si potevano ammirare dalla sua camera.

Anche Luca Tommassini, opinionista del programma insieme a Francesca Barra, ha scelto di non commentare pubblicamente l’accaduto. Dopo la chiusura dello show, Tommassini si è immediatamente diretto a Palermo, senza rilasciare alcuna dichiarazione sui social. Diversamente, la Barra ha utilizzato Instagram per esprimere il proprio pensiero sulla vicenda. In un post, ha scritto:

“The Couple non è stato un flop, ma un vero e proprio funerale. È ufficiale: chiude The Couple e il montepremi sarà giustamente devoluto all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Quando chiude un programma non gioisco mai (anche quando non è quello in cui lavoro) perché penso a chi ha investito e lavorato ad un progetto. L’ho sempre pensato anche quando veniva licenziato qualcuno o sospeso dal suo incarico. Per quanto riguarda me: mi ha chiamato l’azienda e ho accettato di lavorare con persone fantastiche che saluto e ringrazio. Grazie per le vostre parole, per i giudizi incredibilmente positivi e per la vostra gentilezza. Ci vediamo a quattro di sera weekend e… Presto un nuovo progetto legato alla mia passione per le storie degli altri, il racconto e l’ascolto.”

La decisione di devolvere l’intero montepremi del programma, pari a un milione di euro, all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova è stata accolta positivamente da molti, inclusa la stessa Barra. Tuttavia, la chiusura anticipata ha sollevato interrogativi sul futuro dei reality show trasmessi da Canale 5 e sulla gestione complessiva di questi format.

Per quanto riguarda Ilary Blasi, sembra che la conduttrice abbia già voltato pagina e si stia concentrando su nuovi progetti. Tra questi, figura “Battiti Live”, evento musicale che ogni anno le regala soddisfazioni diverse rispetto ai reality show che ha condotto negli ultimi tempi. La scelta della Blasi di non commentare pubblicamente la chiusura di “The Couple” è stata oggetto di discussione, poiché avrebbe potuto offrire maggiori chiarimenti sul suo ruolo nella gestione del programma.

Nel frattempo, il pubblico continua a interrogarsi sulle ragioni che hanno portato all’interruzione improvvisa di “The Couple”. Sebbene non siano stati forniti dettagli ufficiali, la concomitanza con l’elezione del nuovo Papa potrebbe aver influito sulla decisione di sospendere il programma.

In conclusione, mentre Francesca Barra si prepara a lavorare su nuovi progetti legati al racconto e all’ascolto delle storie altrui, Ilary Blasi sembra intenzionata a concentrarsi su eventi consolidati come “Battiti Live”. Resta da vedere come la rete affronterà le sfide future nel panorama televisivo italiano e quali saranno le prossime mosse dei protagonisti coinvolti in questa vicenda.