Colpo di sonno al volante dopo una serata con amici: Gianmarco Fontana muore nello schianto





Un terribile incidente stradale ha spezzato la vita di Gianmarco Fontana, 23 anni, residente ad Aulla in provincia di Massa Carrara. Il giovane è morto nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 novembre dopo essersi schiantato con la sua auto contro il muro perimetrale della sede della Pubblica Assistenza di Luni, in provincia di La Spezia.





Secondo le prime ricostruzioni, Fontana stava tornando a casa dopo aver trascorso la serata con alcuni amici quando, mentre percorreva la via Aurelia in direzione Sarzana, avrebbe perso improvvisamente il controllo della vettura. L’auto è finita contro il muro dell’edificio, senza lasciare scampo al giovane conducente.

Le indagini preliminari ipotizzano che all’origine dell’impatto possa esserci stato un colpo di sonno o un malore improvviso. Gli investigatori non escludono nessuna ipotesi, ma al momento sembra che nessun altro veicolo sia stato coinvolto.

L’incidente si è verificato nelle prime ore del mattino, quando la circolazione era scarsa. Alcuni residenti della zona, allertati dal forte boato, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Purtroppo, per Gianmarco Fontana non c’è stato nulla da fare: nonostante i tentativi di rianimazione, il giovane era già privo di vita all’arrivo dei soccorritori.

La dinamica esatta dell’incidente è ora al vaglio delle autorità locali, che stanno effettuando rilievi e accertamenti per chiarire ogni dettaglio. Dai primi riscontri, non risultano segni di frenata sull’asfalto, elemento che rafforza l’ipotesi del malore o del colpo di sonno.

Il violento impatto ha completamente distrutto la parte anteriore dell’auto, una piccola utilitaria, e l’urto è stato così forte da svegliare gli abitanti della zona circostante. Le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del veicolo sono durate diverse ore.

La notizia della morte del giovane ha profondamente scosso le comunità di Aulla e Luni, dove il ragazzo era molto conosciuto e stimato. In segno di cordoglio, il Comune di Aulla ha pubblicato un messaggio ufficiale: “Il Comune di Aulla esprime il suo più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Gianmarco Fontana, venuto a mancare a soli 23 anni in un incidente stradale. In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo alla famiglia. La perdita di un giovane così prematuramente ci lascia tutti sgomenti e addolorati. Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale.”

Il messaggio, condiviso anche sui social istituzionali, è stato seguito da decine di commenti di amici e conoscenti che hanno voluto ricordare Gianmarco come un ragazzo gentile, solare e sempre disponibile con tutti.

Gli inquirenti stanno ora cercando di stabilire se Fontana avesse mostrato segni di stanchezza prima di mettersi alla guida o se, durante la serata, avesse assunto sostanze che potessero aver influito sulle sue condizioni. Gli esami tossicologici e autoptici disposti dal magistrato di turno serviranno a chiarire ulteriormente le cause della tragedia.

Nel frattempo, il corpo del giovane è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Sarzana, dove nelle prossime ore verranno eseguiti gli accertamenti medico-legali.



