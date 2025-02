Colto da un malore sullo scuolabus di ritorno dalla gita, il professor Giuseppe Francione perde la vita per un infarto davanti agli studenti

Un tragico evento ha colpito la comunità scolastica di Battipaglia, in provincia di Salerno, con la morte di Giuseppe Francione, un apprezzato professore di geologia di 67 anni. L’insegnante, che stava accompagnando i suoi alunni a una gita al Teatro San Carlo di Napoli, ha accusato un malore durante il viaggio di ritorno. Quando i suoi studenti e colleghi hanno notato che Francione stava male, hanno immediatamente chiesto all’autista di fermarsi e hanno contattato i soccorsi. Nonostante i tentativi di rianimazione, tra cui un massaggio cardiaco, non c’è stato nulla da fare.





Nato a Ottani, Giuseppe lascia nel dolore la moglie e due figli. La notizia della sua scomparsa ha suscitato un’ondata di cordoglio tra studenti, colleghi e amici, che lo ricordano come un professionista appassionato e dedicato. Molti hanno condiviso messaggi di affetto e ammirazione, evidenziando l’impatto positivo che ha avuto sulle vite di coloro che lo hanno conosciuto.

Un collega ha espresso il proprio shock per la perdita dicendo: “Sono rimasto senza parole nell’apprendere la notizia che Giuseppe Francione, il geologo professore, ci ha lasciati. Appena sabato mattina eravamo insieme, con gli amici e colleghi di sempre, seduti al pub di Aquara a sorseggiare un caffè. Si parlava dei progetti comunali a cui ha dato il suo prezioso contributo tecnico.” Questo ricordo mette in luce non solo la professionalità di Francione, ma anche la sua capacità di creare legami significativi con le persone intorno a lui.

Un altro messaggio di cordoglio ha sottolineato la passione di Giuseppe per la geologia e il suo amore per il territorio: “Quanti consigli, sopralluoghi, relazioni, sempre dati con la massima disponibilità. Mi colpiva la sua passione per la montagna, per le rocce, i metalli, che non finiva mai di ricercare nei nostri Alburni.” La sua dedizione alla materia e il suo entusiasmo contagioso hanno ispirato molti studenti e colleghi.

La comunità di Battipaglia e i suoi ex alunni hanno organizzato eventi commemorativi per onorare la memoria di Giuseppe Francione. Durante questi eventi, sono stati letti messaggi e condivisioni di esperienze che hanno messo in evidenza l’impatto duraturo che ha avuto sulla vita di molti. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto che sarà difficile da colmare, e il suo ricordo vivrà attraverso le storie e gli insegnamenti che ha condiviso.

In un altro messaggio, un amico ha scritto: “Ci mancherai caro Giuseppe, ci mancherà la tua dolce discrezione, e il tuo amore per il nostro territorio e anche per Aquara e per tanti di noi che hanno avuto la fortuna di conoscerti.” Questa affermazione evidenzia non solo il rispetto che la comunità ha per lui, ma anche l’affetto che ha suscitato in chi lo circondava.